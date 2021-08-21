Введите ваш ник на сайте
Материалы

Ливерпуль - Бернли

21.08.2021, Суббота, 14:30 мск Ливерпуль, стадион Энфилд Роуд Англия. Премьер-лига, 2 тур Ливерпуль - Бернли
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
37 тур
19 мая, среда 22:15 Бернли 0:3 Ливерпуль
18 тур
21 января, четверг 23:00 Ливерпуль 0:1 Бернли
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
35 тур
11 июля, суббота 17:00 Ливерпуль 1:1 Бернли
4 тур
31 августа, суббота 19:30 Бернли 0:3 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
30 тур
10 марта, воскресенье 15:00 Ливерпуль 4:2 Бернли
15 тур
5 декабря, среда 22:45 Бернли 1:3 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
22 тур
1 января, понедельник 18:00 Бернли 1:2 Ливерпуль
5 тур
16 сентября, суббота 17:00 Ливерпуль 1:1 Бернли
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
28 тур
12 марта, воскресенье 19:00 Ливерпуль 2:1 Бернли
2 тур
20 августа, суббота 17:00 Бернли 2:0 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
28 тур
4 марта, среда 23:00 Ливерпуль 2:0 Бернли
18 тур
26 декабря, пятница 18:00 Бернли 0:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
36 тур
25 апреля, воскресенье 18:00 Бернли 0:4 Ливерпуль
5 тур
12 сентября, суббота 18:00 Ливерпуль 4:0 Бернли
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 38 29 6 3 99:26 +73 93
2. Ливерпуль 38 28 8 2 94:26 +68 92
3. Челси 38 21 11 6 76:33 +43 74
4. Тоттенхэм 38 22 5 11 69:40 +29 71
5. Арсенал 38 22 3 13 61:48 +13 69
6. Манчестер Юн 38 16 10 12 57:57 0 58
7. Вест Хэм 38 16 8 14 60:51 +9 56
8. Лестер 38 14 10 14 62:59 +3 52
9. Брайтон 38 12 15 11 42:44 -2 51
10. Вулверхэмптон 38 15 6 17 38:43 -5 51
11. Ньюкасл 38 13 10 15 44:62 -18 49
12. Кристал Пэлас 38 11 15 12 50:46 +4 48
13. Брентфорд 38 13 7 18 48:56 -8 46
14. Астон Вилла 38 13 6 19 52:54 -2 45
15. Саутгемптон 38 9 13 16 43:67 -24 40
16. Эвертон 38 11 6 21 43:66 -23 39
17. Лидс 38 9 11 18 42:79 -37 38
18. Бернли 38 7 14 17 34:53 -19 35
19. Уотфорд 38 6 5 27 34:77 -43 23
20. Норвич Сити 38 5 7 26 23:84 -61 22
...
  • Читайте нас: 