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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Бари - Кальяри
Бари - Кальяри: обзор матча 23 сентября 2009
Бари
23.09.2009, среда, 22:45
Италия. Серия А, 5 тур
0 : 1
Завершен
Кальяри
77'
Нене
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бари - Кальяри
Желтая карточка
А. Агостини
Замена
С. Бароне
️️️️
Жеда
Замена
Д. Де Вецце
️️️️
А. Гацци
Замена
Д. Бьондини
️️️️
А. Коссу
ГОЛ! 0:1!
Нене
Замена
Нене
️️️️
А. Матри
Замена
В. Кутузов
️️️️
Э. Ривас
Желтая карточка
Л. Бонуччи
Замена
А. Ланджелла
️️️️
Э. Альварес
Желтая карточка
Д. Дессена
Желтая карточка
М. Донати
Желтая карточка
Д. Астори
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бари
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
27
Эмануэль Ривас
ЛП
14
Алессандро Гацци
ЦП
5
Массимо Донати
ЦП
27
Эдгар Альварес
ПП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
10
Пауло Баррето
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Кальяри
22
Федерико Маркетти
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
6
Лино Марцоратти
ЦЗ
18
Андреа Парола
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
27
Жеда
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Бари
93
Даниэле Паделли
ВР
16
Сулеймани Диамутене
ЦЗ
0
Кристиан Стеллини
ЦЗ
23
Антонио Ланджелла
ЛП
80
Даниэле Де Вецце
ЦП
0
Джузеппе Греко
ЦФ
20
Виталий Кутузов
ЦФ
Кальяри
21
Кристиано Лупателли
ВР
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
8
Давиде Бьондини
ЦП
6
Симоне Бароне
ЦП
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
7
Нене
ЦФ
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
4-4-2
32
Масиелло
13
Раноккия
5
Масиелло
19
Бонуччи
27
Ривас
14
Гацци
5
Донати
27
Альварес
10
Баррето
69
Меджиорини
4-3-1-2
22
Маркетти
13
Астори
2
Канини
6
Марцоратти
33
Агостини
18
Парола
10
Лаццари
27
Дессена
7
Коссу
21
Матри
27
Жеда
27
Альварес
23
Ланджелла
23
Ланджелла
27
Альварес
14
Гацци
80
Де Вецце
80
Де Вецце
14
Гацци
27
Ривас
20
Кутузов
20
Кутузов
27
Ривас
7
Коссу
8
Бьондини
8
Бьондини
7
Коссу
27
Жеда
6
Бароне
6
Бароне
27
Жеда
21
Матри
7
Нене
7
Нене
21
Матри
Остались в запасе
Бари
Кальяри
0
Джузеппе Греко
ЦФ
93
Даниэле Паделли
ВР
16
Сулеймани Диамутене
ЦЗ
0
Кристиан Стеллини
ЦЗ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
21
Кристиано Лупателли
ВР
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
0
Джузеппе Греко
ЦФ
93
Даниэле Паделли
ВР
16
Сулеймани Диамутене
ЦЗ
0
Кристиан Стеллини
ЦЗ
Остались в запасе
21
Кристиано Лупателли
ВР
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Бари - Кальяри
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
Сан Никола
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