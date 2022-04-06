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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Акрон
Торпедо - Акрон: обзор матча 06 апреля 2022
Торпедо
06.04.2022, среда, 19:00
Россия. ФНЛ, 31 тур
0 : 0
Завершен
Акрон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо - Акрон
Желтая карточка
Д. Лаптев
84'
83'
Желтая карточка
Д. Ефремов
Замена
А. Орехов
️️️️
И. Лебеденко
82'
78'
Замена
Е. Бойцов
️️️️
И. Чудин
78'
Замена
К. Гираев
️️️️
К. Базелюк
76'
Желтая карточка
Д. Сагуткин
Замена
Д. Лаптев
️️️️
А. Калмыков
63'
63'
Замена
Д. Ефремов
️️️️
В. Азаров
60'
Желтая карточка
В. Азаров
Замена
В. Адаев
️️️️
Д. Полубояринов
46'
46'
Замена
С. Кожедуб
️️️️
Н. Чистяков
Вторая желтая
И. Темников
45'
38'
Желтая карточка
Н. Чистяков
Желтая карточка
И. Темников
25'
Желтая карточка
Е. Прошкин
22'
Желтая карточка
О. Кожемякин
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
20
Данил Полубояринов
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
90
Амур Калмыков
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
23
Никита Чистяков
ЛЗ
4
Иван Рогач
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
27
Иван Чудин
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
18
Антон Килин
ПВ
99
Владимир Азаров
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Виталий Панов
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
2
Илья Елисеев
ПЗ
26
Павел Седько
ЛВ
9
Владислав Адаев
ЛВ
27
Александр Орехов
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
41
Тимур Абдрашитов
ЦФ
25
Егор Дорохов
ЦФ
10
Денис Лаптев
ЦФ
Акрон
24
Алил Магомедов
ВР
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
68
Ефим Бойцов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
63
Александр Босов
ПВ
9
Карим Гираев
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Ботнарь
28
Прошкин
22
Кожемякин
5
Шумских
11
Темников
20
Померко
20
Полубояринов
52
Нетфуллин
28
Султонов
10
Лебеденко
90
Калмыков
3-2-1-2-2
13
Волков
4
Рогач
58
Зуев
3
Сагуткин
4
Савичев
23
Чистяков
27
Чудин
18
Килин
99
Палиенко
10
Базелюк
99
Азаров
10
Лебеденко
27
Орехов
27
Орехов
10
Лебеденко
20
Полубояринов
9
Адаев
9
Адаев
20
Полубояринов
90
Калмыков
10
Лаптев
10
Лаптев
90
Калмыков
99
Азаров
22
Ефремов
22
Ефремов
99
Азаров
10
Базелюк
9
Гираев
9
Гираев
10
Базелюк
23
Чистяков
11
Кожедуб
11
Кожедуб
23
Чистяков
27
Чудин
68
Бойцов
68
Бойцов
27
Чудин
Остались в запасе
Торпедо
Акрон
26
Павел Седько
ЛВ
56
Александр Довбня
ВР
2
Илья Елисеев
ПЗ
7
Александр Рязанцев
ЦП
41
Тимур Абдрашитов
ЦФ
25
Егор Дорохов
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
63
Александр Босов
ПВ
24
Алил Магомедов
ВР
77
Дмитрий Сасин
АП
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Виталий Панов
Остались в запасе
26
Павел Седько
ЛВ
56
Александр Довбня
ВР
2
Илья Елисеев
ПЗ
7
Александр Рязанцев
ЦП
41
Тимур Абдрашитов
ЦФ
25
Егор Дорохов
ЦФ
Остались в запасе
63
Александр Босов
ПВ
24
Алил Магомедов
ВР
77
Дмитрий Сасин
АП
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Главный тренер
Виталий Панов
Статистика матча Торпедо - Акрон
4
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Акрон
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Ян Бобровский
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Валерий Данченко (Уфа)
Екатерина Курочкина (Малаховка)
Делегат:
Руслан Киселев (Томск)
Инспектор:
Анатолий Цветнов (Москва)
Стадион:
Спортгородок в Лужниках
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