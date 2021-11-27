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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ротор - Факел
Ротор - Факел: обзор матча 27 ноября 2021
Ротор
27.11.2021, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 25 тур
1 : 2
Завершен
Факел
32'
К. Муллин
3'
Р. Акбашев
40'
М. Максимов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротор - Факел
90'
Желтая карточка
Д. Шепилов
Замена
И. Школик
️️️️
Н. Маляров
86'
83'
Замена
С. Брызгалов
️️️️
Р. Акбашев
Желтая карточка
С. Макаров
77'
Желтая карточка
Н. Маляров
71'
70'
Замена
А. Никитин
️️️️
М. Максимов
65'
Замена
Д. Шепилов
️️️️
О. Дмитриев
Желтая карточка
А. Ташаев
62'
Замена
И. Голосов
️️️️
О. Николаев
53'
46'
Замена
А. Разборов
️️️️
Х. Аппаев
Замена
С. Серченков
️️️️
А. Дудиев
46'
41'
Желтая карточка
О. Дмитриев
40'
ГОЛ! 1:2!
М. Максимов
ГОЛ! 1:1!
К. Муллин
32'
3'
ГОЛ! 0:1!
Р. Акбашев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
24
Дмитрий Терновский
ВР
3
Илья Мартынов
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
6
Сергей Макаров
ОП
34
Тургай Мохбалиев
ЦП
58
Николай Кузнецов
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
88
Александр Ташаев
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Алексей Жданов
Факел
71
Илья Свинов
ВР
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
2
Василий Черов
ПЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
8
Андрей Мендель
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Ротор
34
Никита Репин
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
21
Георгий Махатадзе
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
77
Роман Минаев
ЦФ
99
Алексей Щеткин
ЦФ
Факел
1
Александр Саутин
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
6
Денис Шепилов
ЦП
8
Максим Седов
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
7
Андрей Разборов
ЦФ
2-1-3-3-1
24
Терновский
3
Мартынов
8
Дудиев
6
Макаров
34
Мохбалиев
58
Кузнецов
7
Маляров
11
Николаев
7
Чуканов
88
Ташаев
9
Муллин
3-3-1-1-2
71
Свинов
28
Магаль
4
Дашаев
39
Пейчинович
71
Мастерной
8
Мендель
2
Черов
99
Акбашев
34
Дмитриев
21
Максимов
14
Аппаев
11
Николаев
61
Голосов
61
Голосов
11
Николаев
7
Маляров
20
Школик
20
Школик
7
Маляров
8
Дудиев
8
Серченков
8
Серченков
8
Дудиев
99
Акбашев
92
Брызгалов
92
Брызгалов
99
Акбашев
34
Дмитриев
6
Шепилов
6
Шепилов
34
Дмитриев
21
Максимов
7
Никитин
7
Никитин
21
Максимов
14
Аппаев
7
Разборов
7
Разборов
14
Аппаев
Остались в запасе
Ротор
Факел
34
Никита Репин
ВР
21
Георгий Махатадзе
ЦП
77
Роман Минаев
ЦФ
99
Алексей Щеткин
ЦФ
Главный тренер
Алексей Жданов
32
Артем Кулишев
ПВ
1
Александр Саутин
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
8
Максим Седов
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
34
Никита Репин
ВР
21
Георгий Махатадзе
ЦП
77
Роман Минаев
ЦФ
99
Алексей Щеткин
ЦФ
Остались в запасе
32
Артем Кулишев
ПВ
1
Александр Саутин
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
8
Максим Седов
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
Главный тренер
Алексей Жданов
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Ротор - Факел
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Информация о матче
Стадион:
Волгоград Арена
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