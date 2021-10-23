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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Енисей
Торпедо - Енисей: обзор матча 23 октября 2021
Торпедо
23.10.2021, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 19 тур
2 : 1
Завершен
Енисей
25'
А. Шумских
74'
А. Померко
84'
А. Ломакин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Енисей
90'
+4
Желтая карточка
А. Саная
Замена
А. Кравчук
️️️️
И. Темников
90'
+3
84'
ГОЛ! 2:1!
А. Ломакин
80'
Замена
М. Сухомлинов
️️️️
А. Канаплин
80'
Замена
А. Саная
️️️️
Е. Песиков
Замена
П. Седько
️️️️
М. Султонов
75'
Замена
Р. Нетфуллин
️️️️
А. Рязанцев
75'
ГОЛ! 2:0!
А. Померко
74'
Замена
А. Калмыков
️️️️
И. Енин
60'
59'
Желтая карточка
Н. Марков
59'
Замена
А. Ломакин
️️️️
Н. Раздорских
59'
Замена
Х. Феррейра
️️️️
Н. Марков
39'
Желтая карточка
Е. Песиков
34'
Желтая карточка
М. Комков
ГОЛ! 1:0!
А. Шумских
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
35
Иван Енин
ОП
20
Алексей Померко
ОП
7
Александр Рязанцев
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
9
Евгений Песиков
ЛВ
21
Никита Раздорских
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
8
Александр Канаплин
ЦФ
Главный тренер
Виктор Тренев
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
28
Егор Прошкин
ЛЗ
26
Павел Седько
ЛВ
20
Данил Полубояринов
ЦП
21
Андрей Кравчук
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
90
Амур Калмыков
ЦФ
41
Тимур Абдрашитов
ЦФ
Енисей
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
14
Сергей Чибисов
ПЗ
77
Денис Самойлов
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
32
Анзор Саная
ЦФ
3-4-1-1-1
16
Ботнарь
22
Кожемякин
5
Шумских
99
Евдокимов
44
Самсонов
35
Енин
20
Померко
11
Темников
7
Рязанцев
28
Султонов
10
Лебеденко
4-4-1-1
1
Опарин
13
Марков
42
Лапшов
6
Рукас
33
Масловский
10
Комков
21
Зотов
8
Иванов
21
Раздорских
9
Песиков
8
Канаплин
28
Султонов
26
Седько
26
Седько
28
Султонов
11
Темников
21
Кравчук
21
Кравчук
11
Темников
7
Рязанцев
52
Нетфуллин
52
Нетфуллин
7
Рязанцев
35
Енин
90
Калмыков
90
Калмыков
35
Енин
8
Канаплин
33
Сухомлинов
33
Сухомлинов
8
Канаплин
13
Марков
33
Феррейра
33
Феррейра
13
Марков
21
Раздорских
90
Ломакин
90
Ломакин
21
Раздорских
9
Песиков
32
Саная
32
Саная
9
Песиков
Остались в запасе
Торпедо
Енисей
20
Данил Полубояринов
ЦП
56
Александр Довбня
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
28
Егор Прошкин
ЛЗ
41
Тимур Абдрашитов
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
14
Сергей Чибисов
ПЗ
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
77
Денис Самойлов
ЦП
Главный тренер
Виктор Тренев
Остались в запасе
20
Данил Полубояринов
ЦП
56
Александр Довбня
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
28
Егор Прошкин
ЛЗ
41
Тимур Абдрашитов
ЦФ
Остались в запасе
14
Сергей Чибисов
ПЗ
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
77
Денис Самойлов
ЦП
Главный тренер
Александр Бородюк
Главный тренер
Виктор Тренев
Статистика матча Торпедо - Енисей
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Антон Анопа
(Благовещенск)
Стадион:
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