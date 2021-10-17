Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Краснодар-2
Енисей - Краснодар-2: обзор матча 17 октября 2021
Енисей
17.10.2021, воскресенье, 13:00
Россия. ФНЛ, 18 тур
2 : 0
Завершен
Краснодар-2
41'
Е. Иванов
78'
А. Окладников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Краснодар-2
Замена
Е. Грачев
️️️️
М. Комков
90'
+2
ГОЛ! 2:0!
А. Окладников
78'
77'
Замена
И. Воротников
️️️️
Р. Апеков
Замена
А. Ломакин
️️️️
А. Зотов
77'
Замена
А. Масловский
️️️️
Е. Песиков
76'
76'
Замена
Е. Назаров
️️️️
Б. Рейхмен
68'
Желтая карточка
О. Олусегун
Замена
А. Окладников
️️️️
Д. Самойлов
66'
Замена
Н. Раздорских
️️️️
А. Канаплин
66'
Желтая карточка
Е. Песиков
62'
Желтая карточка
И. Лапшов
58'
Желтая карточка
А. Зотов
50'
46'
Замена
Д. Пивоваров
️️️️
О. Исаенко
ГОЛ! 1:0!
Е. Иванов
41'
36'
Желтая карточка
Р. Апеков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
9
Евгений Песиков
ЛВ
21
Александр Зотов
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
77
Денис Самойлов
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
8
Александр Канаплин
ЦФ
Главный тренер
Виктор Тренев
Краснодар-2
1
Станислав Агкацев
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
11
Руслан Апеков
ЛВ
23
Вячеслав Якимов
ОП
56
Богдан Рейхмен
ЦП
2
Ираклий Манелов
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Енисей
89
Андрей Широков
ВР
22
Дмитрий Ребров
ВР
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
33
Александр Масловский
ЛЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
14
Сергей Чибисов
ПЗ
90
Александр Ломакин
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
88
Евгений Грачев
ПП
75
Андрей Окладников
ЦФ
Краснодар-2
80
Никита Кокарев
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
9
Евгений Назаров
ЦЗ
20
Илья Воротников
ЛВ
81
Леон Сабуа
ЦФ
90
Михаил Берснев
ЦФ
4-4-1-1
1
Опарин
2
Кичин
33
Феррейра
42
Лапшов
13
Марков
21
Зотов
8
Иванов
77
Самойлов
10
Комков
9
Песиков
8
Канаплин
4-1-1-3-1
1
Агкацев
82
Волков
4
Бородин
4
Литвинов
44
Исаенко
23
Якимов
56
Рейхмен
2
Манелов
70
Самко
11
Апеков
6
Олусегун
10
Комков
88
Грачев
88
Грачев
10
Комков
21
Зотов
90
Ломакин
90
Ломакин
21
Зотов
9
Песиков
33
Масловский
33
Масловский
9
Песиков
77
Самойлов
75
Окладников
75
Окладников
77
Самойлов
8
Канаплин
21
Раздорских
21
Раздорских
8
Канаплин
11
Апеков
20
Воротников
20
Воротников
11
Апеков
56
Рейхмен
9
Назаров
9
Назаров
56
Рейхмен
44
Исаенко
32
Пивоваров
32
Пивоваров
44
Исаенко
Остались в запасе
Енисей
Краснодар-2
14
Сергей Чибисов
ПЗ
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
89
Андрей Широков
ВР
22
Дмитрий Ребров
ВР
Главный тренер
Виктор Тренев
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
81
Леон Сабуа
ЦФ
90
Михаил Берснев
ЦФ
80
Никита Кокарев
ВР
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
14
Сергей Чибисов
ПЗ
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
89
Андрей Широков
ВР
22
Дмитрий Ребров
ВР
Остались в запасе
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
81
Леон Сабуа
ЦФ
90
Михаил Берснев
ЦФ
80
Никита Кокарев
ВР
Главный тренер
Виктор Тренев
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча Енисей - Краснодар-2
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
Центральный
Новости команд
Все
Енисей
Краснодар-2
Первая лига: шансы КАМАЗа и «Енисея» на победу в матче 19-го тура
Вчера, 09:32
Тихонов прокомментировал упущенную победу «Спартака» над «Динамо Мх»
23 ноября
1
Тихонов назвал самого талантливого молодого футболиста РПЛ
21 ноября
10
«Енисей» – «Волга»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Енисея» и «Волги» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Первая лига: шансы КАМАЗа и «Енисея» на победу в матче 19-го тура
Вчера, 09:32
Тихонов прокомментировал упущенную победу «Спартака» над «Динамо Мх»
23 ноября
1
Тихонов назвал самого талантливого молодого футболиста РПЛ
21 ноября
10
«Енисей» – «Волга»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Енисея» и «Волги» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Около стадиона «Краснодара» обнаружены фрагменты беспилотника
17 февраля
2
«Краснодар» отдал игрока в аренду клубу Второй лиги
13 февраля
Защитник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги
1 февраля
«Краснодар» собрался возродить вторую команду
2025.09.25 08:41
2
«Краснодар» принял решение по судьбе второй команды
2025.08.08 11:31
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+