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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Ротор
Факел - Ротор: обзор матча 21 августа 2021
Факел
21.08.2021, суббота, 18:00
Россия. ФНЛ, 7 тур
1 : 0
Завершен
Ротор
22'
М. Максимов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - Ротор
Желтая карточка
М. Смирнов
87'
85'
Желтая карточка
И. Школик
75'
Замена
О. Николаев
️️️️
А. Дудиев
75'
Замена
Б. Кавтарадзе
️️️️
А. Ташаев
Замена
А. Кулишев
️️️️
М. Максимов
73'
72'
Замена
С. Серченков
️️️️
Н. Кипиани
Замена
О. Дмитриев
️️️️
А. Мендель
51'
Желтая карточка
В. Черов
32'
27'
Желтая карточка
С. Макаров
Желтая карточка
А. Мендель
24'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Максимов
22'
17'
Замена
С. Слепов
️️️️
Ф. Первушин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
71
Илья Свинов
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
8
Андрей Мендель
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
6
Денис Шепилов
ЦП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Ротор
96
Игорь Обухов
ВР
28
Азат Байрыев
ЦЗ
4
Илия Бериашвили
ЦЗ
14
Федор Первушин
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
7
Николай Кипиани
ЛВ
6
Сергей Макаров
ОП
20
Игорь Школик
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
77
Роман Минаев
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Факел
79
Данила Ермаков
ВР
1
Александр Саутин
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
8
Максим Седов
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
80
Валерий Царукян
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
36
Илья Грузнов
ЦФ
Ротор
24
Дмитрий Терновский
ВР
3
Илья Мартынов
ЦЗ
79
Сергей Слепов
ПЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
21
Георгий Махатадзе
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
8
Сергей Серченков
ПВ
17
Бека Кавтарадзе
ЦФ
3-3-2-2
71
Свинов
92
Брызгалов
4
Дашаев
25
Смирнов
2
Черов
8
Мендель
28
Магаль
99
Акбашев
6
Шепилов
21
Максимов
14
Аппаев
4-1-1-2-2
96
Обухов
8
Дудиев
4
Бериашвили
14
Первушин
28
Байрыев
6
Макаров
20
Школик
88
Ташаев
7
Кипиани
9
Муллин
77
Минаев
8
Мендель
34
Дмитриев
34
Дмитриев
8
Мендель
21
Максимов
32
Кулишев
32
Кулишев
21
Максимов
14
Первушин
79
Слепов
79
Слепов
14
Первушин
7
Кипиани
8
Серченков
8
Серченков
7
Кипиани
88
Ташаев
17
Кавтарадзе
17
Кавтарадзе
88
Ташаев
8
Дудиев
11
Николаев
11
Николаев
8
Дудиев
Остались в запасе
Факел
Ротор
36
Илья Грузнов
ЦФ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
79
Данила Ермаков
ВР
1
Александр Саутин
ВР
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
8
Максим Седов
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
Главный тренер
Олег Василенко
7
Андреа Чуканов
АП
24
Дмитрий Терновский
ВР
21
Георгий Махатадзе
ЦП
3
Илья Мартынов
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Остались в запасе
36
Илья Грузнов
ЦФ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
79
Данила Ермаков
ВР
1
Александр Саутин
ВР
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
8
Максим Седов
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
Остались в запасе
7
Андреа Чуканов
АП
24
Дмитрий Терновский
ВР
21
Георгий Махатадзе
ЦП
3
Илья Мартынов
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Статистика матча Факел - Ротор
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Центральный
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