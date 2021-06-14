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Расписание матчей
Кубок Америки
Колумбия - Эквадор
Колумбия - Эквадор: обзор матча 14 июня 2021
Колумбия
14.06.2021, понедельник, 03:00
Кубок Америки, группа B, 1 тур
1 : 0
Завершен
Эквадор
42'
Э. Кардона
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Колумбия - Эквадор
Желтая карточка
Р. Борре
90'
87'
Желтая карточка
Э. Валенсия
Замена
Г. Куэльяр
️️️️
Э. Кардона
82'
Замена
Д. Санчес
️️️️
О. Мурильо
82'
Желтая карточка
Д. Муньос
79'
70'
Замена
А. Пресиадо
️️️️
Г. Плата
69'
Замена
Ж. Кайседо
️️️️
М. Эстрада
Замена
С. Перес
️️️️
М. Урибе
61'
Замена
Д. Сапата
️️️️
М. Борха
61'
59'
Замена
А. Мена
️️️️
Ф. Мартинес
Замена
В. Тесильо
️️️️
Я. Морено
45'
+5
ГОЛ! 1:0!
Э. Кардона
Пас отдал
М. Борха
42'
Желтая карточка
М. Урибе
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колумбия
1
Давид Оспина
ВР
11
Яйро Морено
ЛЗ
3
Оскар Мурильо
ЦЗ
13
Йерри Мина
ЦЗ
2
Даниэль Муньос
ПЗ
15
Матеус Урибе
ОП
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Эдвин Кардона
ЦП
11
Хуан Куадрадо
ПП
9
Мигель Борха
ЦФ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Эквадор
12
Педро Ортис
ВР
7
Первис Эступиньян
ЛЗ
3
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
4
Роберт Арболеда
ЦЗ
17
Анхело Пресиадо
ПЗ
9
Фидель Мартинес
ЛП
23
Мойзес Кайседо
ОП
20
Себастьян Мендес
ОП
19
Гонсало Плата
ПП
11
Микаэль Эстрада
ЦФ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альфаро
Колумбия
12
Камило Варгас
ВР
1
Альдаир Кинтана
ВР
3
Стефан Медина
ЦЗ
23
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
6
Вильям Тесильо
ЦЗ
7
Луис Диас
ЛВ
18
Густаво Куэльяр
ОП
13
Себастьян Перес
ЦП
14
Бальдомеро Перласа
ЦП
0
Альфредо Морелос
ЦФ
19
Луис Муриэль
ЦФ
7
Дуван Сапата
ЦФ
Эквадор
1
Эрнан Галиндес
ВР
22
Александер Домингес
ВР
16
Марио Пинейда
ЦЗ
14
Хавьер Арреага
ЦЗ
2
Феликс Торрес
ЦЗ
9
Айртон Пресиадо
ЦП
21
Алан Франко
ЦП
10
Дамиан Диас
ЦП
15
Анхель Мена
ЦП
6
Кристиан Нобоа
ЦП
16
Леонардо Кампана
ЦФ
9
Жорди Кайседо
ЦФ
4-2-2-2
1
Оспина
11
Морено
3
Мурильо
13
Мина
2
Муньос
15
Урибе
5
Барриос
8
Кардона
11
Куадрадо
19
Борре
9
Борха
4-2-2-2
12
Ортис
17
Пресиадо
3
Хинкапе
4
Арболеда
7
Эступиньян
23
Кайседо
20
Мендес
19
Плата
9
Мартинес
13
Валенсия
11
Эстрада
15
Урибе
13
Перес
13
Перес
15
Урибе
8
Кардона
18
Куэльяр
18
Куэльяр
8
Кардона
3
Мурильо
23
Санчес
23
Санчес
3
Мурильо
11
Морено
6
Тесильо
6
Тесильо
11
Морено
9
Борха
7
Сапата
7
Сапата
9
Борха
19
Плата
9
Пресиадо
9
Пресиадо
19
Плата
9
Мартинес
15
Мена
15
Мена
9
Мартинес
11
Эстрада
9
Кайседо
9
Кайседо
11
Эстрада
Остались в запасе
Колумбия
Эквадор
7
Луис Диас
ЛВ
12
Камило Варгас
ВР
1
Альдаир Кинтана
ВР
3
Стефан Медина
ЦЗ
14
Бальдомеро Перласа
ЦП
0
Альфредо Морелос
ЦФ
19
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
16
Леонардо Кампана
ЦФ
21
Алан Франко
ЦП
10
Дамиан Диас
ЦП
16
Марио Пинейда
ЦЗ
14
Хавьер Арреага
ЦЗ
1
Эрнан Галиндес
ВР
22
Александер Домингес
ВР
2
Феликс Торрес
ЦЗ
6
Кристиан Нобоа
ЦП
Главный тренер
Густаво Альфаро
Остались в запасе
7
Луис Диас
ЛВ
12
Камило Варгас
ВР
1
Альдаир Кинтана
ВР
3
Стефан Медина
ЦЗ
14
Бальдомеро Перласа
ЦП
0
Альфредо Морелос
ЦФ
19
Луис Муриэль
ЦФ
Остались в запасе
16
Леонардо Кампана
ЦФ
21
Алан Франко
ЦП
10
Дамиан Диас
ЦП
16
Марио Пинейда
ЦЗ
14
Хавьер Арреага
ЦЗ
1
Эрнан Галиндес
ВР
22
Александер Домингес
ВР
2
Феликс Торрес
ЦЗ
6
Кристиан Нобоа
ЦП
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Главный тренер
Густаво Альфаро
Статистика матча Колумбия - Эквадор
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Эквадор
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
3 : 0
24.09.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 1/16 финала
Мексика
2 : 0
01.07.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 3 тур
Эквадор
2 : 1
25.06.2026
Германия
Информация о матче
Главный судья:
Нестор Питана
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