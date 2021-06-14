Колумбия - Эквадор

|4 тур
|18 ноября, среда
|00:01
|Эквадор
|6:1
|Колумбия
|14 тур
|29 марта, среда
|00:00
|Эквадор
|0:2
|Колумбия
|6 тур
|29 марта, вторник
|23:30
|Колумбия
|3:1
|Эквадор
|15 тур
|7 сентября, суббота
|00:30
|Колумбия
|1:0
|Эквадор
|6 тур
|11 июня, понедельник
|01:00
|Эквадор
|1:0
|Колумбия
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Бразилия
|4
|3
|1
|0
|10:2
|+8
|10
|2.
|Перу
|4
|2
|1
|1
|5:7
|-2
|7
|3.
|Колумбия
|4
|1
|1
|2
|3:4
|-1
|4
|4.
|Эквадор
|4
|0
|3
|1
|5:6
|-1
|3
|5.
|Венесуэла
|4
|0
|2
|2
|2:6
|-4
|2