Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Нестор Питана (Корпус, Мисьонес)

Колумбия - Эквадор

14.06.2021, Понедельник, 03:00 мск Кубок Америки, 1 тур Колумбия - Эквадор
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2021/2022)
4 тур
18 ноября, среда 00:01 Эквадор 6:1 Колумбия
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2016/2017)
14 тур
29 марта, среда 00:00 Эквадор 0:2 Колумбия
6 тур
29 марта, вторник 23:30 Колумбия 3:1 Эквадор
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка (2012/2013)
15 тур
7 сентября, суббота 00:30 Колумбия 1:0 Эквадор
6 тур
11 июня, понедельник 01:00 Эквадор 1:0 Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные 2011

26 марта, суббота 20:00 Эквадор 0:2 Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные 2010

9 октября, суббота 04:30 Эквадор 0:1 Колумбия
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бразилия 4 3 1 0 10:2 +8 10
2. Перу 4 2 1 1 5:7 -2 7
3. Колумбия 4 1 1 2 3:4 -1 4
4. Эквадор 4 0 3 1 5:6 -1 3
5. Венесуэла 4 0 2 2 2:6 -4 2
...
  • Читайте нас: 