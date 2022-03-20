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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Сендерийск - Рандерс
Сендерийск - Рандерс: обзор матча 20 марта 2022
Сендерийск
20.03.2022, воскресенье, 16:30
Дания. Суперлига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Рандерс
60'
С. Гартенманн
63'
С. Одей (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сендерийск - Рандерс
90'
+2
Замена
Ф. Бундгор
️️️️
Т. Кеинде
82'
Замена
Н. Брок-Мадсен
️️️️
В. Хаммершой-Мистрати
Желтая карточка
С. Гартенманн
80'
Замена
K. Ingi Kristinsson
️️️️
Э. Хольм
73'
70'
Замена
Т. Клюснер
️️️️
Я. Анкерсен
Замена
R. Vinderslev
️️️️
Н. Томсен
69'
Замена
Ю. Эскесен
️️️️
Э. Фредериксен
69'
63'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Одей
ГОЛ! 1:0!
С. Гартенманн
60'
Желтая карточка
Э. Хольм
38'
35'
Желтая карточка
С. Гравес
20'
Желтая карточка
Б. Копплин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сендерийск
12
Maxime Soulas
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
5
Marc Dal Hende
ЦЗ
17
Mads Albaek
ЦП
6
Николай Томсен
ЦП
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
20
Лоуренс Томас
ЦФ
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
3
Эмиль Хольм
ЦФ
8
Эмиль Корнвиг
ЦФ
20
Peter Buch Christiansen
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Рандерс
30
Патрик Карльгрен
ВР
28
Симон Гравес
ЦЗ
23
Оливер Бундгор
ЦЗ
15
Бьорн Копплин
ПЗ
24
Тосин Кеинде
ЛВ
9
Якоб Анкерсен
ЦП
8
Симон Пизингер
ЦП
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
98
Стефен Одей
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Сендерийск
25
Бубакар Санне
ЦЗ
14
Атли Баркарсон
ЦЗ
34
Юлиус Эскесен
ЦП
6
R. Vinderslev
ЦП
1
Nikolai Flø
ЦФ
10
Исак Йенсен
ЦФ
23
Kristofer Ingi Kristinsson
ЦФ
Рандерс
25
Йонас Дакир
ВР
17
Йеспер Лауридсен
ЛЗ
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
11
Филип Бундгор
ЛВ
11
Симон Тибблинг
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ПВ
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
3-3-5
12
3
Гартенманн
5
17
6
Томсен
22
Фредериксен
18
20
8
Корнвиг
3
Хольм
20
Томас
3-5-1-1
30
Карльгрен
15
Копплин
23
Бундгор
28
Гравес
9
Анкерсен
10
Хаммершой-Мистрати
4
Йонсен
14
Лауэнборг
8
Пизингер
24
Кеинде
98
Одей
22
Фредериксен
34
Эскесен
34
Эскесен
22
Фредериксен
6
Томсен
6
6
6
Томсен
3
Хольм
23
23
3
Хольм
24
Кеинде
11
Бундгор
11
Бундгор
24
Кеинде
9
Анкерсен
20
Клюснер
20
Клюснер
9
Анкерсен
10
Хаммершой-Мистрати
44
Брок-Мадсен
44
Брок-Мадсен
10
Хаммершой-Мистрати
Остались в запасе
Сендерийск
Рандерс
25
Бубакар Санне
ЦЗ
14
Атли Баркарсон
ЦЗ
1
Nikolai Flø
ЦФ
10
Исак Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
25
Йонас Дакир
ВР
17
Йеспер Лауридсен
ЛЗ
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
11
Симон Тибблинг
ЦП
Главный тренер
Колин Тодд
Остались в запасе
25
Бубакар Санне
ЦЗ
14
Атли Баркарсон
ЦЗ
1
Nikolai Flø
ЦФ
10
Исак Йенсен
ЦФ
Остались в запасе
25
Йонас Дакир
ВР
17
Йеспер Лауридсен
ЛЗ
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
11
Симон Тибблинг
ЦП
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Главный тренер
Колин Тодд
Статистика матча Сендерийск - Рандерс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сендерийск
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Информация о матче
Стадион:
Хадерслев Идретспарк
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