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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Копенгаген - Рандерс
Копенгаген - Рандерс: обзор матча 04 марта 2022
Копенгаген
04.03.2022, пятница, 22:00
Дания. Суперлига, 20 тур
3 : 0
Завершен
Рандерс
70'
П. Анкерсен
86'
Л. Лерагер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Копенгаген - Рандерс
ГОЛ! 2:0!
Л. Лерагер
Пас отдал
М. Карамоко
86'
83'
Замена
Й. Лауридсен
️️️️
О. Бундгор
82'
Замена
Ф. Бундгор
️️️️
Т. Кеинде
77'
Замена
М. Энггор
️️️️
Ф. Лауэнборг
Замена
В. Бевинг
️️️️
П. Мукаиру
71'
Замена
М. Карамоко
️️️️
Х. Бабакар
71'
ГОЛ! 1:0!
П. Анкерсен
Пас отдал
П. Бьель
70'
62'
Замена
Т. Клюснер
️️️️
Я. Анкерсен
Желтая карточка
П. Мукаиру
52'
Желтая карточка
Д. Вавро
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
25
Камил Грабара
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
18
Поль Мукаиру
ЛВ
6
Йенс Стаге
ЦП
19
Руни Барджи
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Рандерс
30
Патрик Карльгрен
ВР
28
Симон Гравес
ЦЗ
3
Маттиас Андерссон
ЦЗ
23
Оливер Бундгор
ЦЗ
15
Бьорн Копплин
ПЗ
24
Тосин Кеинде
ЛВ
8
Симон Пизингер
ЦП
9
Якоб Анкерсен
ЦП
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
98
Стефен Одей
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
5
Давид Хочолава
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
11
Вильям Бевинг
ЛВ
21
Лукас Лерагер
ЦП
88
Акинкунми Аму
ЦФ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
Рандерс
25
Йонас Дакир
ВР
17
Йеспер Лауридсен
ЛЗ
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
11
Филип Бундгор
ЛВ
6
Мадс Энггор
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ПВ
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
4-2-2-2
25
Грабара
34
Кристиансен
20
Бойлесен
3
Вавро
2
Анкерсен
6
Стаге
19
Барджи
18
Мукаиру
16
Бьель
15
Бабакар
8
Фалк-Йенсен
4-4-1-1
30
Карльгрен
15
Копплин
3
Андерссон
23
Бундгор
28
Гравес
9
Анкерсен
14
Лауэнборг
10
Хаммершой-Мистрати
8
Пизингер
24
Кеинде
98
Одей
18
Мукаиру
11
Бевинг
11
Бевинг
18
Мукаиру
15
Бабакар
9
Карамоко
9
Карамоко
15
Бабакар
23
Бундгор
17
Лауридсен
17
Лауридсен
23
Бундгор
14
Лауэнборг
6
Энггор
6
Энггор
14
Лауэнборг
24
Кеинде
11
Бундгор
11
Бундгор
24
Кеинде
9
Анкерсен
20
Клюснер
20
Клюснер
9
Анкерсен
Остались в запасе
Копенгаген
Рандерс
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
5
Давид Хочолава
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
21
Лукас Лерагер
ЦП
88
Акинкунми Аму
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
25
Йонас Дакир
ВР
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
5
Давид Хочолава
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
21
Лукас Лерагер
ЦП
88
Акинкунми Аму
ЦФ
Остались в запасе
25
Йонас Дакир
ВР
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Колин Тодд
Статистика матча Копенгаген - Рандерс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Информация о матче
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