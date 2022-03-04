Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Дания. Суперлига
Мидтьюлланд - Виборг
Мидтьюлланд - Виборг: обзор матча 04 марта 2022
Мидтьюлланд
04.03.2022, пятница, 20:00
Дания. Суперлига, 20 тур
3 : 1
Завершен
Виборг
12'
Н. Дир
21'
Эвандер
25'
Эвандер
45'
Ж. Грот
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мидтьюлланд - Виборг
Замена
О. Серенсен
️️️️
Эвандер
88'
83'
Замена
А. Джатта
️️️️
Ж. Грот
83'
Замена
С. Бергер
️️️️
Ю. Бакиз
78'
Желтая карточка
Ю. Бакиз
73'
Вторая желтая
М. Лауритсен
Замена
Э. Чилуфья
️️️️
Ж. Брумадо
73'
Замена
В. Лав
️️️️
Г. Исаксен
72'
72'
Замена
Я. Замбурек
️️️️
Я. Бонде
72'
Замена
К. Леманс
️️️️
Й. Греннинг
Замена
П. Систо
️️️️
Шарлес
65'
45'
ГОЛ! 3:1!
Ж. Грот
Пас отдал
Ю. Бакиз
37'
Желтая карточка
М. Лауритсен
34'
Желтая карточка
Д. Лонвейк
32'
Замена
Л. Крамер
️️️️
Т. Бек
Желтая карточка
Шарлес
28'
27'
Желтая карточка
Я. Бонде
ГОЛ! 3:0!
Эвандер
Пас отдал
Д. Андерссон
25'
ГОЛ! 2:0!
Эвандер
21'
15'
Желтая карточка
Й. Греннинг
ГОЛ! 1:0!
Н. Дир
Пас отдал
Д. Андерссон
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
25
Рафаэль Онидика
ОП
35
Шарлес
ЦП
10
Эвандер
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Виборг
24
Даниэль Аньембе
ЦЗ
5
Николас Бюрги
ЦЗ
6
Якоб Бонде
ЦП
31
Тобиас Бек
ЦФ
31
Жей-Рой Грот
ЦФ
10
Юнес Бакиз
ЦФ
21
Джастин Лонвейк
ЦФ
13
Йеппе Греннинг
ЦФ
3
Кристиан Серенсен
ЦФ
3
Мадс Лауритсен
ЦФ
1
Лукас Лунд
ЦФ
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
Мидтьюлланд
18
Жуниньо
ЦЗ
18
Оливер Серенсен
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
14
Эдвард Чилуфья
ЦФ
9
Виктор Линд
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
1
David Ousted
ЦФ
Виборг
31
Миккел Андерсен
ВР
8
Клинт Леманс
ЦП
8
Ян Замбурек
ЦП
6
Ларс Крамер
ЦФ
55
Франс Путрос
ЦФ
14
Софус Бергер
ЦФ
20
Алассана Джатта
ЦФ
3-3-3-1
1
Олафссон
3
Хег
17
Тюхосен
2
Андерссон
44
Дир
25
Онидика
3
Дальсгаард
35
Шарлес
10
Эвандер
11
Исаксен
74
Брумадо
2-1-5
24
Аньембе
5
Бюрги
6
Бонде
21
Лонвейк
1
Лунд
3
Лауритсен
3
Серенсен
13
Греннинг
10
Эвандер
18
Серенсен
18
Серенсен
10
Эвандер
35
Шарлес
77
Систо
77
Систо
35
Шарлес
74
Брумадо
14
Чилуфья
14
Чилуфья
74
Брумадо
11
Исаксен
19
Вагнер Лав
19
Вагнер Лав
11
Исаксен
13
Греннинг
8
Леманс
8
Леманс
13
Греннинг
6
Бонде
8
Замбурек
8
Замбурек
6
Бонде
31
Бек
6
Крамер
6
Крамер
31
Бек
10
Бакиз
14
Бергер
14
Бергер
10
Бакиз
31
Грот
20
Джатта
20
Джатта
31
Грот
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Виборг
18
Жуниньо
ЦЗ
9
Виктор Линд
ЦФ
1
David Ousted
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
31
Миккел Андерсен
ВР
55
Франс Путрос
ЦФ
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
Остались в запасе
18
Жуниньо
ЦЗ
9
Виктор Линд
ЦФ
1
David Ousted
ЦФ
Остались в запасе
31
Миккел Андерсен
ВР
55
Франс Путрос
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
Статистика матча Мидтьюлланд - Виборг
1
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Виборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
1 : 2
19.10.2026
Мидтьюлланд
Информация о матче
Стадион:
МКХ Арена
Новости команд
Все
Мидтьюлланд
Виборг
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Аякса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Сент-Труйдена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Эгнатии» и «Мидтьюлланна» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
Тренер Финляндии оконфузился с шуткой про Роналду: «Теперь я выгляжу по-идиотски!»
3 октября
1
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Аякса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Сент-Труйдена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Эгнатии» и «Мидтьюлланна» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Риека» – «Мидтьюлланд»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
Тренер Финляндии оконфузился с шуткой про Роналду: «Теперь я выгляжу по-идиотски!»
3 октября
1
Российский форвард оформил 4-й дубль за сезон в чемпионате Дании
2025.04.19 17:06
1
Товарищеский матч. Дубль Заболотного принес ЦСКА победу над «Виборгом». Медина забил дебютный гол
2022.02.02 18:40
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+