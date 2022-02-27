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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Ольборг - Силькеборг
Ольборг - Силькеборг: обзор матча 27 февраля 2022
Ольборг
27.02.2022, воскресенье, 16:00
Дания. Суперлига, 19 тур
1 : 4
Завершен
Силькеборг
84'
К. Хег
66'
Н. Хелениус
69'
Н. Хелениус (П)
73'
С. Йоргенсен
78'
Н. Хелениус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ольборг - Силькеборг
90'
+4
Замена
С. Тейтур Тордарсон
️️️️
А. Клинге
90'
+1
Красная карточка
Р. Гояни
ГОЛ! 1:4!
К. Хег
84'
Замена
Я. Нильсен
️️️️
Ф. Берстинг
84'
78'
ГОЛ! 0:4!
Н. Хелениус
Пас отдал
Н. Валлис
Замена
А. Эмента
️️️️
М. Макарич
78'
77'
Замена
Р. Гояни
️️️️
А. Оггесен
77'
Замена
С. Тенгстедт
️️️️
С. Йоргенсен
73'
ГОЛ! 0:3!
С. Йоргенсен
Пас отдал
Н. Валлис
Желтая карточка
R.
69'
69'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Н. Хелениус
66'
ГОЛ! 0:1!
Н. Хелениус
Пас отдал
С. Йоргенсен
Замена
К. Хег
️️️️
М. Кристенсен
62'
Замена
R.
️️️️
М. Хойхольт
46'
Замена
К. Паллесен
️️️️
М. Росс
46'
Желтая карточка
Ф. Берстинг
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ольборг
4
Даниэль Гранли
ЦЗ
5
Расмус Теланнер
ЦЗ
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
18
Лука Прип
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
10
Фредерик Берстинг
ЦП
6
Мальте Хойхольт
ЦП
26
Магнус Кристенсен
ЦП
9
Милан Макарич
ЦФ
35
Якоб Ринне
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Силькеборг
1
Николай Ларсен
ВР
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
7
Николай Валлис
ЦП
8
Себастьян Йоргенсен
ЦП
6
Марк Бринк
ЦП
3
Тобиас Сальквист
ЦФ
9
Никлас Хелениус
ЦФ
22
Андреас Оггесен
ЦФ
19
Андерс Клинге
ЦФ
4
Лукас Энгель
ЦФ
40
Александер Буш
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
Ольборг
12
Тео Сандер
ВР
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
31
Андерс Ноше
ЦФ
18
Аносике Эмента
ЦФ
10
Rufo
ЦФ
9
Каспер Хег
ЦФ
Силькеборг
23
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
23
Роберт Гояни
ЦП
8
Никлас Рёйкьер
ЦП
16
Frederik Carstensen
ЦП
16
Stan van Bladeren
ЦФ
7
Пелле Маттссон
ЦФ
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
4-5-2
4
Гранли
45
Хагельскьер
2
Росс
5
Теланнер
8
Фоссум
10
Берстинг
6
Хойхольт
26
Кристенсен
18
Прип
35
Ринне
9
Макарич
1-3-5
1
Ларсен
29
Карстенсен
7
Валлис
8
Йоргенсен
6
Бринк
9
Хелениус
40
Буш
4
Энгель
19
Клинге
22
Оггесен
10
Берстинг
3
Нильсен
3
Нильсен
10
Берстинг
2
Росс
2
Паллесен
2
Паллесен
2
Росс
9
Макарич
18
Эмента
18
Эмента
9
Макарич
6
Хойхольт
10
10
6
Хойхольт
26
Кристенсен
9
Хег
9
Хег
26
Кристенсен
19
Клинге
23
Тордарсон
23
Тордарсон
19
Клинге
22
Оггесен
23
Гояни
23
Гояни
22
Оггесен
8
Йоргенсен
10
Тенгстедт
10
Тенгстедт
8
Йоргенсен
Остались в запасе
Ольборг
Силькеборг
12
Тео Сандер
ВР
31
Андерс Ноше
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
8
Никлас Рёйкьер
ЦП
16
Frederik Carstensen
ЦП
16
Stan van Bladeren
ЦФ
7
Пелле Маттссон
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
Остались в запасе
12
Тео Сандер
ВР
31
Андерс Ноше
ЦФ
Остались в запасе
8
Никлас Рёйкьер
ЦП
16
Frederik Carstensen
ЦП
16
Stan van Bladeren
ЦФ
7
Пелле Маттссон
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Главный тренер
Ким Поульсен
Статистика матча Ольборг - Силькеборг
2
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Силькеборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
Энерги Норд Арена
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