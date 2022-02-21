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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Рандерс - Виборг
Рандерс - Виборг: обзор матча 21 февраля 2022
Рандерс
21.02.2022, понедельник, 21:00
Дания. Суперлига, 18 тур
0 : 1
Завершен
Виборг
7'
Ю. Бакиз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рандерс - Виборг
89'
Желтая карточка
Ж. Грот
89'
Желтая карточка
Я. Замбурек
86'
Замена
Ф. Путрос
️️️️
Д. Аньембе
77'
Замена
Я. Замбурек
️️️️
Д. Лонвейк
76'
Замена
А. Джатта
️️️️
Ю. Бакиз
Желтая карточка
Т. Кеинде
68'
67'
Замена
К. Леманс
️️️️
Я. Бонде
Замена
Ф. Лауэнборг
️️️️
Н. Брок-Мадсен
66'
Желтая карточка
Х. Андерссон
55'
Замена
Т. Кеинде
️️️️
С. Тибблинг
46'
7'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Бакиз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рандерс
30
Патрик Карльгрен
ВР
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
23
Оливер Бундгор
ЦЗ
28
Симон Гравес
ЦЗ
15
Бьорн Копплин
ПЗ
9
Якоб Анкерсен
ЦП
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
11
Симон Тибблинг
ЦП
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
98
Стефен Одей
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Виборг
24
Даниэль Аньембе
ЦЗ
5
Николас Бюрги
ЦЗ
6
Якоб Бонде
ЦП
13
Йеппе Греннинг
ЦФ
31
Жей-Рой Грот
ЦФ
10
Юнес Бакиз
ЦФ
21
Джастин Лонвейк
ЦФ
3
Кристиан Серенсен
ЦФ
3
Мадс Лауритсен
ЦФ
1
Лукас Лунд
ЦФ
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
Рандерс
25
Йонас Дакир
ВР
3
Маттиас Андерссон
ЦЗ
11
Филип Бундгор
ЛВ
24
Тосин Кеинде
ЛВ
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ПВ
Виборг
8
Клинт Леманс
ЦП
8
Ян Замбурек
ЦП
25
Lorenzo Gordinho
ЦФ
55
Франс Путрос
ЦФ
14
Софус Бергер
ЦФ
20
Алассана Джатта
ЦФ
4-4-2
30
Карльгрен
6
Андерссон
23
Бундгор
28
Гравес
15
Копплин
9
Анкерсен
4
Йонсен
11
Тибблинг
10
Хаммершой-Мистрати
98
Одей
44
Брок-Мадсен
2-1-5
24
Аньембе
5
Бюрги
6
Бонде
10
Бакиз
1
Лунд
3
Лауритсен
3
Серенсен
21
Лонвейк
44
Брок-Мадсен
14
Лауэнборг
14
Лауэнборг
44
Брок-Мадсен
11
Тибблинг
24
Кеинде
24
Кеинде
11
Тибблинг
6
Бонде
8
Леманс
8
Леманс
6
Бонде
21
Лонвейк
8
Замбурек
8
Замбурек
21
Лонвейк
24
Аньембе
55
Путрос
55
Путрос
24
Аньембе
Бек
14
Бергер
14
Бергер
Бек
10
Бакиз
20
Джатта
20
Джатта
10
Бакиз
Остались в запасе
Рандерс
Виборг
25
Йонас Дакир
ВР
3
Маттиас Андерссон
ЦЗ
11
Филип Бундгор
ЛВ
20
Тобиас Клюснер
ПВ
Главный тренер
Колин Тодд
25
Lorenzo Gordinho
ЦФ
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
Остались в запасе
25
Йонас Дакир
ВР
3
Маттиас Андерссон
ЦЗ
11
Филип Бундгор
ЛВ
20
Тобиас Клюснер
ПВ
Остались в запасе
25
Lorenzo Gordinho
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
Статистика матча Рандерс - Виборг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Виборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
1 : 2
19.10.2026
Мидтьюлланд
Информация о матче
Стадион:
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