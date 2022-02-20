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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Нордшелланд - Брондбю
Нордшелланд - Брондбю: обзор матча 20 февраля 2022
Нордшелланд
20.02.2022, воскресенье, 18:00
Дания. Суперлига, 18 тур
0 : 2
Завершен
Брондбю
56'
А. Слимане
66'
А. Брус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нордшелланд - Брондбю
89'
Замена
К. Каппис
️️️️
А. Слимане
Замена
Я. Кристенсен
️️️️
М. Бидструп
88'
85'
Замена
М. Квистгарден
️️️️
М. Дивкович
Замена
Л. Кулибали
️️️️
М. Хансен
83'
Замена
Л. Валта
️️️️
М. Андерсен
82'
66'
ГОЛ! 0:2!
А. Брус
Пас отдал
А. Слимане
Замена
М. Фрезе
️️️️
Д. Свенссон
64'
56'
ГОЛ! 0:1!
А. Слимане
Пас отдал
К. Менса
45'
+1
Желтая карточка
Й. Радошевич
45'
Желтая карточка
С. Ростед
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нордшелланд
15
Эрик Марксен
ЦЗ
4
Киан Хансен
ЦЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
2
Мадс Бидструп
ЦП
8
Магнус Андерсен
ЦП
11
Оливер Антман
ЦП
9
Мадс Хансен
ПВ
8
Бенжамин Нигрен
ЦФ
24
Даниэль Свенссон
ЦФ
2
Оливер Вилладсен
ЦФ
13
Андреас Хансен
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
2
Андреас Максе
ЦЗ
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
14
Кевин Менса
ПЗ
20
Анис Слимане
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
24
Марко Дивкович
ЦФ
8
Джо Белл
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Нордшелланд
33
Якоб Кристенсен
ЦП
28
Лассо Кулибали
ЦФ
7
Симон Адингра
ЦФ
81
Лео Валта
ЦФ
3
Мартин Фрезе
ЦФ
39
Адамо Нагало
ЦФ
31
Андреас Гюлсторфф
ЦФ
Брондбю
1
Джонатан Аэгидиус
ВР
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
12
Кристиан Каппис
ЦП
17
Матиас Греве
АП
30
Матиас Квистгарден
ЦФ
2-3-2-4
15
Марксен
4
Хансен
2
Бидструп
8
Андерсен
11
Антман
21
Шельдеруп
9
Хансен
8
Нигрен
13
Хансен
2
Вилладсен
24
Свенссон
3-2-2-2
1
Хермансен
2
Максе
24
Ростед
5
Хеггхейм
14
Менса
5
Брус
20
Слимане
5
Радошевич
8
Белл
24
Дивкович
2
Бидструп
33
Кристенсен
33
Кристенсен
2
Бидструп
9
Хансен
28
Кулибали
28
Кулибали
9
Хансен
8
Андерсен
81
Валта
81
Валта
8
Андерсен
24
Свенссон
3
Фрезе
3
Фрезе
24
Свенссон
20
Слимане
12
Каппис
12
Каппис
20
Слимане
24
Дивкович
30
Квистгарден
30
Квистгарден
24
Дивкович
Остались в запасе
Нордшелланд
Брондбю
7
Симон Адингра
ЦФ
39
Адамо Нагало
ЦФ
31
Андреас Гюлсторфф
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
1
Джонатан Аэгидиус
ВР
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
17
Матиас Греве
АП
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Остались в запасе
7
Симон Адингра
ЦФ
39
Адамо Нагало
ЦФ
31
Андреас Гюлсторфф
ЦФ
Остались в запасе
1
Джонатан Аэгидиус
ВР
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
17
Матиас Греве
АП
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Статистика матча Нордшелланд - Брондбю
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
Стадион:
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