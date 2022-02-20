Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Дания. Суперлига
Копенгаген - Оденсе
Копенгаген - Оденсе: обзор матча 20 февраля 2022
Копенгаген
20.02.2022, воскресенье, 20:00
Дания. Суперлига, 18 тур
2 : 0
Завершен
Оденсе
32'
П. Бьель
75'
Х. Бабакар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Копенгаген - Оденсе
Замена
Э. Йелерт
️️️️
П. Анкерсен
88'
87'
Замена
J. Skjelvik
️️️️
Д. Кинг
87'
Замена
T. KlÃ¸ve
️️️️
Я. Бреум
ГОЛ! 2:0!
Х. Бабакар
Пас отдал
Д. Вавро
75'
73'
Замена
Э. Сабби
️️️️
С. Свендсен
73'
Замена
M. Fenger
️️️️
Б. Кадрии
Замена
П. Мукаиру
️️️️
В. Бевинг
69'
Замена
Х. Бабакар
️️️️
Н. Йоргенсен
59'
Желтая карточка
П. Анкерсен
36'
Желтая карточка
Л. Лерагер
33'
ГОЛ! 1:0!
П. Бьель
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
25
Камил Грабара
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
11
Вильям Бевинг
ЛВ
6
Йенс Стаге
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
19
Руни Барджи
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Оденсе
1
Hans Christian Bernat
ВР
16
Джоэль Кинг
ЛЗ
3
Kasper Larsen
ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
18
Jens Thomasen
ЦП
6
Ayo Simon Okosun
ЦП
7
Сандер Свендсен
ЦФ
9
Башким Кадрии
ЦФ
2
Николас Микельсон
ЦФ
11
Иссам Жебали
ЦФ
10
Якоб Бреум
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
5
Давид Хочолава
ЦЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
18
Поль Мукаиру
ЛВ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
Оденсе
30
Mande Sayouba
ВР
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ЦЗ
23
Troels KlÃ¸ve
ЦП
11
Эммануэль Сабби
ЦП
30
Александер-Юэль Андерсен
ЦФ
9
Max Fenger
ЦФ
4-3-2-1
25
Грабара
34
Кристиансен
3
Вавро
2
Анкерсен
20
Бойлесен
6
Стаге
21
Лерагер
19
Барджи
11
Бевинг
16
Бьель
14
Йоргенсен
3-2-5
1
3
6
Тверсков
16
Кинг
18
6
7
Свендсен
10
Бреум
11
Жебали
2
Микельсон
9
Кадрии
2
Анкерсен
12
Йелерт
12
Йелерт
2
Анкерсен
11
Бевинг
18
Мукаиру
18
Мукаиру
11
Бевинг
14
Йоргенсен
15
Бабакар
15
Бабакар
14
Йоргенсен
16
Кинг
3
3
16
Кинг
10
Бреум
23
23
10
Бреум
7
Свендсен
11
Сабби
11
Сабби
7
Свендсен
9
Кадрии
9
9
9
Кадрии
Остались в запасе
Копенгаген
Оденсе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
5
Давид Хочолава
ЦЗ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
30
Mande Sayouba
ВР
3
Робин Эстрем
ЦЗ
30
Александер-Юэль Андерсен
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
5
Давид Хочолава
ЦЗ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
Остались в запасе
30
Mande Sayouba
ВР
3
Робин Эстрем
ЦЗ
30
Александер-Юэль Андерсен
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Ове Педерсен
Статистика матча Копенгаген - Оденсе
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
Стадион:
Паркен
Новости команд
Все
Копенгаген
Оденсе
Лига Конференций: шансы «Копенгагена» и «Иберии 1999» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Црвена Звезда» – «Копенгаген»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Црвены Звезды» и «Копенгагена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Копенгаген» – «Брага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Копенгаген» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
Лига Конференций: шансы «Копенгагена» и «Иберии 1999» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Црвена Звезда» – «Копенгаген»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Црвены Звезды» и «Копенгагена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Копенгаген» – «Брага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Копенгаген» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Ньюкасл» объявил о первом летнем трансфере
2023.06.12 21:21
«Оденсе» арендовал у «Ростова» Гиговича
2022.09.01 00:45
Эриксен тренируется индивидуально с бывшим клубом «Оденсе»
2021.12.02 16:59
1
Товарищеский матч. «Рубин» впервые не выиграл при Слуцком, уступив «Оденсе»
2020.02.03 16:49
6
Сантос, Тарасов, Бакаев – в старте «Рубина» на матч с «Оденсе»
2020.02.03 13:55
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+