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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Оденсе - Виборг
Оденсе - Виборг: обзор матча 19 ноября 2021
Оденсе
19.11.2021, пятница, 21:00
Дания. Суперлига, 16 тур
2 : 3
Завершен
Виборг
50'
И. Жебали (П)
77'
И. Жебали
18'
Т. Бек
35'
С. Греннинг
68'
С. Греннинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оденсе - Виборг
87'
Замена
А. Джатта
️️️️
С. Греннинг
Вторая желтая
И. Жебали
83'
Замена
Б. Кадрии
️️️️
J. Thomasen
82'
81'
Желтая карточка
Ф. Путрос
80'
Замена
С. Бергер
️️️️
Д. Лонвейк
80'
Замена
M. Aaquist
️️️️
Ю. Бакиз
ГОЛ! 2:3!
И. Жебали
Пас отдал
М. Опондо
77'
Желтая карточка
И. Жебали
74'
Замена
М. Опондо
️️️️
Э. Сабби
73'
Замена
T. KlÃ¸ve
️️️️
А. Элис Трандарсон
73'
Замена
Я. Бреум
️️️️
М. Фрекьяер-Йенсен
72'
70'
Желтая карточка
L. Gordinho
68'
ГОЛ! 1:3!
С. Греннинг
66'
Желтая карточка
Я. Бонде
64'
Замена
Ж. Грот
️️️️
Т. Бек
64'
Замена
И. Саид
️️️️
К. Леманс
56'
Желтая карточка
Т. Бек
ГОЛ с пенальти! 1:2!
И. Жебали
50'
48'
Желтая карточка
Й. Греннинг
Замена
А. Андерсен
️️️️
Й. Тверсков
46'
Желтая карточка
А. Элис Трандарсон
45'
+1
35'
ГОЛ! 0:2!
С. Греннинг
Пас отдал
Д. Лонвейк
20'
Желтая карточка
К. Леманс
18'
ГОЛ! 0:1!
Т. Бек
Пас отдал
Ю. Бакиз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оденсе
1
Hans Christian Bernat
ВР
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
3
Kasper Larsen
ЦЗ
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
18
Jens Thomasen
ЦП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
ЦП
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
11
Эммануэль Сабби
ЦП
9
Max Fenger
ЦФ
11
Иссам Жебали
ЦФ
2
Николас Микельсон
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Виборг
31
Миккел Андерсен
ВР
6
Якоб Бонде
ЦП
8
Клинт Леманс
ЦП
25
Lorenzo Gordinho
ЦФ
10
Юнес Бакиз
ЦФ
17
Себастьян Греннинг
ЦФ
13
Йеппе Греннинг
ЦФ
21
Джастин Лонвейк
ЦФ
3
Кристиан Серенсен
ЦФ
31
Тобиас Бек
ЦФ
55
Франс Путрос
ЦФ
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
Оденсе
30
Mande Sayouba
ВР
3
Робин Эстрем
ЦЗ
11
Мозес Опондо
ЦП
23
Troels KlÃ¸ve
ЦП
30
Александер-Юэль Андерсен
ЦФ
10
Якоб Бреум
ЦФ
9
Башким Кадрии
ЦФ
Виборг
55
Kellian van der Kaap
ЦЗ
1
Лукас Лунд
ЦФ
15
Mads Aaquist
ЦФ
14
Софус Бергер
ЦФ
19
Ибраим Саид
ЦФ
31
Жей-Рой Грот
ЦФ
20
Алассана Джатта
ЦФ
3-4-3
1
6
Тверсков
3
3
18
21
Трандарсон
11
Сабби
29
Фрекьяер-Йенсен
2
Микельсон
11
Жебали
9
2-5
31
Андерсен
6
Бонде
8
Леманс
13
Греннинг
55
Путрос
31
Бек
3
Серенсен
21
Лонвейк
11
Сабби
11
Опондо
11
Опондо
11
Сабби
21
Трандарсон
23
23
21
Трандарсон
6
Тверсков
30
Андерсен
30
Андерсен
6
Тверсков
29
Фрекьяер-Йенсен
10
Бреум
10
Бреум
29
Фрекьяер-Йенсен
18
9
Кадрии
9
Кадрии
18
10
Бакиз
15
15
10
Бакиз
21
Лонвейк
14
Бергер
14
Бергер
21
Лонвейк
8
Леманс
19
Саид
19
Саид
8
Леманс
31
Бек
31
Грот
31
Грот
31
Бек
17
Греннинг
20
Джатта
20
Джатта
17
Греннинг
Остались в запасе
Оденсе
Виборг
30
Mande Sayouba
ВР
3
Робин Эстрем
ЦЗ
Главный тренер
Ове Педерсен
55
Kellian van der Kaap
ЦЗ
1
Лукас Лунд
ЦФ
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
Остались в запасе
30
Mande Sayouba
ВР
3
Робин Эстрем
ЦЗ
Остались в запасе
55
Kellian van der Kaap
ЦЗ
1
Лукас Лунд
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
Статистика матча Оденсе - Виборг
2
1
6
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Виборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
1 : 2
19.10.2026
Мидтьюлланд
Информация о матче
Стадион:
Оденсе
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