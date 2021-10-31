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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Сендерийск - Силькеборг
Сендерийск - Силькеборг: обзор матча 31 октября 2021
Сендерийск
31.10.2021, воскресенье, 22:00
Дания. Суперлига, 14 тур
0 : 6
Завершен
Силькеборг
18'
Н. Валлис
47'
Н. Валлис
61'
Н. Хелениус
67'
Н. Хелениус
77'
Н. Валлис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сендерийск - Силькеборг
80'
Замена
G. Marcussen
️️️️
Н. Валлис
79'
Замена
С. Тенгстедт
️️️️
Н. Хелениус
79'
Замена
А. Оггесен
️️️️
Р. Гояни
77'
ГОЛ! 0:5!
Н. Валлис
Пас отдал
А. Клинге
Желтая карточка
T. Abdulrahman
75'
67'
ГОЛ! 0:4!
Н. Хелениус
Пас отдал
Р. Карстенсен
Замена
Э. Корнвиг
️️️️
V. Ekani
62'
Замена
M. Hansen
️️️️
Ю. Эскесен
62'
61'
ГОЛ! 0:3!
Н. Хелениус
Пас отдал
С. Йоргенсен
Замена
R. Hassan
️️️️
D. Prosser
61'
47'
ГОЛ! 0:2!
Н. Валлис
Пас отдал
С. Йоргенсен
Замена
T. Abdulrahman
️️️️
K. Ingi Kristinsson
46'
Желтая карточка
M. Albaek
39'
18'
ГОЛ! 0:1!
Н. Валлис
Пас отдал
А. Клинге
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сендерийск
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
5
Marc Dal Hende
ЦЗ
34
Юлиус Эскесен
ЦП
29
Victor Ekani
ЦП
17
Mads Albaek
ЦП
0
D. Prosser
ЦФ
20
Лоуренс Томас
ЦФ
3
Эмиль Хольм
ЦФ
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
23
Kristofer Ingi Kristinsson
ЦФ
21
Jeppe Simonsen
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Силькеборг
1
Николай Ларсен
ВР
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
8
Себастьян Йоргенсен
ЦП
6
Марк Бринк
ЦП
7
Николай Валлис
ЦП
9
Никлас Хелениус
ЦФ
23
Роберт Гояни
ЦФ
19
Андерс Клинге
ЦФ
22
Оливер Сонне
ЦФ
3
Тобиас Сальквист
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
Сендерийск
5
Søren Reese
ЦЗ
23
Mads Hansen
ЦП
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
25
T. Abdulrahman
ЦФ
1
Nikolai Flø
ЦФ
77
Rilwan Hassan
ЦФ
8
Эмиль Корнвиг
ЦФ
Силькеборг
16
Frederik Carstensen
ЦП
8
Никлас Рёйкьер
ЦП
16
Stan van Bladeren
ЦФ
40
Александер Буш
ЦФ
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
7
G. Marcussen
ЦФ
22
Андреас Оггесен
ЦФ
2-3-5
3
Гартенманн
5
34
Эскесен
29
17
3
Хольм
21
23
18
20
Томас
2-3-5
1
Ларсен
29
Карстенсен
3
Феликс
8
Йоргенсен
6
Бринк
7
Валлис
9
Хелениус
3
Сальквист
22
Сонне
19
Клинге
23
Гояни
34
Эскесен
23
23
34
Эскесен
23
25
25
23
0
77
77
0
29
8
Корнвиг
8
Корнвиг
29
9
Хелениус
10
Тенгстедт
10
Тенгстедт
9
Хелениус
7
Валлис
7
7
7
Валлис
23
Гояни
22
Оггесен
22
Оггесен
23
Гояни
Остались в запасе
Сендерийск
Силькеборг
5
Søren Reese
ЦЗ
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
1
Nikolai Flø
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
16
Frederik Carstensen
ЦП
8
Никлас Рёйкьер
ЦП
16
Stan van Bladeren
ЦФ
40
Александер Буш
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
Остались в запасе
5
Søren Reese
ЦЗ
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
1
Nikolai Flø
ЦФ
Остались в запасе
16
Frederik Carstensen
ЦП
8
Никлас Рёйкьер
ЦП
16
Stan van Bladeren
ЦФ
40
Александер Буш
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Главный тренер
Ким Поульсен
Статистика матча Сендерийск - Силькеборг
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Сендерийск
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Силькеборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
Хадерслев Идретспарк
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2025.02.16 22:12
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2022.09.08 21:50
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