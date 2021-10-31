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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Рандерс - Мидтьюлланд
Рандерс - Мидтьюлланд: обзор матча 31 октября 2021
Рандерс
31.10.2021, воскресенье, 16:00
Дания. Суперлига, 14 тур
1 : 3
Завершен
Мидтьюлланд
53'
С. Одей
14'
Р. Онидика
39'
Р. Онидика
64'
Эвандер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рандерс - Мидтьюлланд
Замена
Ф. Лауэнборг
️️️️
В. Хаммершой-Мистрати
78'
Замена
Б. Копплин
️️️️
М. Каллесе
78'
78'
Замена
О. Серенсен
️️️️
Шарлес
Желтая карточка
С. Пизингер
77'
Замена
Й. Лауридсен
️️️️
Э. Марксен
71'
Замена
Т. Клюснер
️️️️
Я. Анкерсен
71'
Замена
А. Камара
️️️️
Н. Брок-Мадсен
65'
64'
ГОЛ! 1:3!
Эвандер
Пас отдал
Р. Онидика
61'
Желтая карточка
Паулиньо
ГОЛ! 1:2!
С. Одей
Пас отдал
О. Бундгор
53'
51'
Желтая карточка
Х. Дальсгаард
39'
ГОЛ! 0:2!
Р. Онидика
Пас отдал
Д. Андерссон
26'
Желтая карточка
П. Систо
Желтая карточка
С. Одей
26'
14'
ГОЛ! 0:1!
Р. Онидика
Пас отдал
Д. Андерссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рандерс
8
Симон Пизингер
ЦЗ
15
Эрик Марксен
ЦЗ
7
Миккель Каллесе
ЦП
23
Оливер Бундгор
ЦП
24
Тосин Кеинде
ЦП
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
9
Якоб Анкерсен
ЦФ
30
Патрик Карльгрен
ЦФ
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦФ
98
Стефен Одей
ЦФ
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Мидтьюлланд
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
28
Эрик Святченко
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
25
Рафаэль Онидика
ОП
10
Эвандер
ЦП
35
Шарлес
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
9
Виктор Линд
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Рандерс
62
Андреас Сендергор
ВР
17
Йеспер Лауридсен
ЦЗ
15
Бьорн Копплин
ЦЗ
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ЦП
45
Альхаджи Камара
ЦФ
45
Марвин Эго
ЦФ
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
18
Оливер Серенсен
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
9
Мадс Хансен
ПВ
38
Маррони
ЦФ
2-4-5
8
Пизингер
15
Марксен
7
Каллесе
24
Кеинде
10
Хаммершой-Мистрати
23
Бундгор
30
Карльгрен
44
Брок-Мадсен
98
Одей
4
Йонсен
9
Анкерсен
3-3-3-1
1
Олафссон
18
Жуниньо
2
Андерссон
29
Паулиньо
3
Дальсгаард
25
Онидика
28
Святченко
10
Эвандер
35
Шарлес
77
Систо
9
Линд
15
Марксен
17
Лауридсен
17
Лауридсен
15
Марксен
7
Каллесе
15
Копплин
15
Копплин
7
Каллесе
10
Хаммершой-Мистрати
14
Лауэнборг
14
Лауэнборг
10
Хаммершой-Мистрати
9
Анкерсен
20
Клюснер
20
Клюснер
9
Анкерсен
44
Брок-Мадсен
45
Камара
45
Камара
44
Брок-Мадсен
35
Шарлес
18
Серенсен
18
Серенсен
35
Шарлес
Остались в запасе
Рандерс
Мидтьюлланд
62
Андреас Сендергор
ВР
45
Марвин Эго
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
44
Николас Дир
ЛЗ
1
Йонас Лоссль
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
11
Густав Исаксен
ПП
9
Мадс Хансен
ПВ
38
Маррони
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Остались в запасе
62
Андреас Сендергор
ВР
45
Марвин Эго
ЦФ
Остались в запасе
44
Николас Дир
ЛЗ
1
Йонас Лоссль
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
11
Густав Исаксен
ПП
9
Мадс Хансен
ПВ
38
Маррони
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Главный тренер
Брайан Приске
Статистика матча Рандерс - Мидтьюлланд
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Информация о матче
Стадион:
АутоСи Парк
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