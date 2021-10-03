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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Силькеборг - Нордшелланд
Силькеборг - Нордшелланд: обзор матча 03 октября 2021
Силькеборг
03.10.2021, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, 11 тур
4 : 1
Завершен
Нордшелланд
1'
Н. Хелениус
8'
Н. Хелениус
68'
С. Тейтур Тордарсон
87'
С. Йоргенсен
23'
О. Вилладсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Силькеборг - Нордшелланд
ГОЛ! 4:1!
С. Йоргенсен
Пас отдал
Р. Гояни
87'
86'
Желтая карточка
M. Woledzi
Замена
Н. Рёйкьер
️️️️
Н. Хелениус
83'
Замена
С. Тенгстедт
️️️️
С. Тейтур Тордарсон
83'
80'
Замена
A. Bredahl Pedersen
️️️️
И. Садик
ГОЛ! 3:1!
С. Тейтур Тордарсон
Пас отдал
С. Йоргенсен
68'
67'
Желтая карточка
Я. Кристенсен
64'
Замена
А. Шельдеруп
️️️️
Л. Кулибали
64'
Замена
Я. Кристенсен
️️️️
М. Диоманде
64'
Замена
М. Тюхосен
️️️️
А. Нагало
Замена
А. Клинге
️️️️
М. Бринк
59'
58'
Желтая карточка
М. Диоманде
Желтая карточка
Т. Сальквист
39'
Замена
Ж. Феликс
️️️️
А. Калисир
35'
Желтая карточка
G. Dahl
32'
23'
ГОЛ! 2:1!
О. Вилладсен
Пас отдал
Л. Кулибали
ГОЛ! 2:0!
Н. Хелениус
Пас отдал
Н. Валлис
8'
ГОЛ! 1:0!
Н. Хелениус
Пас отдал
С. Йоргенсен
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Силькеборг
1
Николай Ларсен
ВР
26
Андре Калисир
ЦЗ
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
6
Марк Бринк
ЦП
8
Себастьян Йоргенсен
ЦП
23
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
7
Николай Валлис
ЦП
23
Роберт Гояни
ЦФ
3
Тобиас Сальквист
ЦФ
15
Gustav Dahl
ЦФ
9
Никлас Хелениус
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
Нордшелланд
13
Дуду
ВР
17
Абу Франсис
ЦП
10
Мохамед Диоманде
ЦП
8
Магнус Андерсен
ЦП
3
Maxwell Woledzi
ЦП
11
Ибрахим Садик
ЦФ
28
Лассо Кулибали
ЦФ
2
Оливер Вилладсен
ЦФ
24
Даниэль Свенссон
ЦФ
3
Мартин Фрезе
ЦФ
39
Адамо Нагало
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Силькеборг
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
8
Никлас Рёйкьер
ЦП
16
Stan van Bladeren
ЦФ
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
19
Андерс Клинге
ЦФ
22
Оливер Сонне
ЦФ
Нордшелланд
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
11
Оливер Антман
ЦП
33
Якоб Кристенсен
ЦП
52
Andreas Bredahl Pedersen
ЦФ
7
Симон Адингра
ЦФ
2-4-4
1
Ларсен
26
Калисир
29
Карстенсен
6
Бринк
23
Тордарсон
7
Валлис
8
Йоргенсен
23
Гояни
9
Хелениус
15
3
Сальквист
4-5
13
Дуду
10
Диоманде
8
Андерсен
3
17
Франсис
28
Кулибали
39
Нагало
3
Фрезе
24
Свенссон
2
Вилладсен
26
Калисир
3
Феликс
3
Феликс
26
Калисир
9
Хелениус
8
Рёйкьер
8
Рёйкьер
9
Хелениус
23
Тордарсон
10
Тенгстедт
10
Тенгстедт
23
Тордарсон
6
Бринк
19
Клинге
19
Клинге
6
Бринк
28
Кулибали
21
Шельдеруп
21
Шельдеруп
28
Кулибали
39
Нагало
17
Тюхосен
17
Тюхосен
39
Нагало
10
Диоманде
33
Кристенсен
33
Кристенсен
10
Диоманде
11
Садик
52
52
11
Садик
Остались в запасе
Силькеборг
Нордшелланд
16
Stan van Bladeren
ЦФ
22
Оливер Сонне
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
11
Оливер Антман
ЦП
7
Симон Адингра
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Остались в запасе
16
Stan van Bladeren
ЦФ
22
Оливер Сонне
ЦФ
Остались в запасе
11
Оливер Антман
ЦП
7
Симон Адингра
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Статистика матча Силькеборг - Нордшелланд
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Силькеборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Информация о матче
Стадион:
Силькеборг
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