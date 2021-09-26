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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Виборг - Оденсе
Виборг - Оденсе: обзор матча 26 сентября 2021
Виборг
26.09.2021, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Оденсе
7'
Д. Лонвейк
62'
Э. Сабби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виборг - Оденсе
Желтая карточка
Д. Лонвейк
90'
Замена
К. Леманс
️️️️
Я. Бонде
87'
Замена
И. Саид
️️️️
Ж. Грот
75'
Замена
А. Джатта
️️️️
С. Греннинг
75'
Желтая карточка
Ж. Грот
74'
Замена
Ю. Бакиз
️️️️
Т. Бек
63'
62'
ГОЛ! 1:1!
Э. Сабби
58'
Замена
J. Thomasen
️️️️
T. KlÃ¸ve
58'
Замена
M. Lieder
️️️️
M. Fenger
28'
Желтая карточка
Э. Сабби
26'
Замена
А. Андерсен
️️️️
K. Larsen
20'
Желтая карточка
T. KlÃ¸ve
ГОЛ! 1:0!
Д. Лонвейк
Пас отдал
К. Серенсен
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виборг
6
Якоб Бонде
ЦП
31
Тобиас Бек
ЦФ
1
Лукас Лунд
ЦФ
55
Франс Путрос
ЦФ
25
Lorenzo Gordinho
ЦФ
3
Мадс Лауритсен
ЦФ
3
Кристиан Серенсен
ЦФ
21
Джастин Лонвейк
ЦФ
13
Йеппе Греннинг
ЦФ
17
Себастьян Греннинг
ЦФ
31
Жей-Рой Грот
ЦФ
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
Оденсе
1
Hans Christian Bernat
ВР
3
Kasper Larsen
ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
ЦП
23
Troels KlÃ¸ve
ЦП
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
11
Эммануэль Сабби
ЦП
9
Max Fenger
ЦФ
9
Башким Кадрии
ЦФ
2
Николас Микельсон
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Виборг
31
Миккел Андерсен
ВР
55
Kellian van der Kaap
ЦЗ
8
Клинт Леманс
ЦП
20
Алассана Джатта
ЦФ
14
Софус Бергер
ЦФ
19
Ибраим Саид
ЦФ
10
Юнес Бакиз
ЦФ
Оденсе
30
Mande Sayouba
ВР
3
Робин Эстрем
ЦЗ
20
Тарик Ибрахимагич
ЦП
18
Jens Thomasen
ЦП
10
Якоб Бреум
ЦФ
30
Александер-Юэль Андерсен
ЦФ
10
Mart Lieder
ЦФ
1-5
6
Бонде
21
Лонвейк
31
Грот
17
Греннинг
13
Греннинг
3
Серенсен
3-4-3
1
3
6
Тверсков
3
23
21
Трандарсон
11
Сабби
29
Фрекьяер-Йенсен
2
Микельсон
9
Кадрии
9
6
Бонде
8
Леманс
8
Леманс
6
Бонде
17
Греннинг
20
Джатта
20
Джатта
17
Греннинг
31
Грот
19
Саид
19
Саид
31
Грот
31
Бек
10
Бакиз
10
Бакиз
31
Бек
23
18
18
23
3
30
Андерсен
30
Андерсен
3
9
10
10
9
Остались в запасе
Виборг
Оденсе
31
Миккел Андерсен
ВР
55
Kellian van der Kaap
ЦЗ
14
Софус Бергер
ЦФ
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
30
Mande Sayouba
ВР
3
Робин Эстрем
ЦЗ
20
Тарик Ибрахимагич
ЦП
10
Якоб Бреум
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Остались в запасе
31
Миккел Андерсен
ВР
55
Kellian van der Kaap
ЦЗ
14
Софус Бергер
ЦФ
Остались в запасе
30
Mande Sayouba
ВР
3
Робин Эстрем
ЦЗ
20
Тарик Ибрахимагич
ЦП
10
Якоб Бреум
ЦФ
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
Главный тренер
Ове Педерсен
Статистика матча Виборг - Оденсе
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Виборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
1 : 2
19.10.2026
Мидтьюлланд
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
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