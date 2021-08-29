Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Дания. Суперлига
Брондбю - Мидтьюлланд
Брондбю - Мидтьюлланд: обзор матча 29 августа 2021
Брондбю
29.08.2021, воскресенье, 21:00
Дания. Суперлига, 7 тур
2 : 0
Завершен
Мидтьюлланд
54'
А. Слимане
66'
М. Уре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брондбю - Мидтьюлланд
90'
+1
Желтая карточка
Шарлес
Замена
О. Фаллениус
️️️️
С. Хедлунд
86'
Замена
Т. Беркеейет
️️️️
А. Слимане
85'
83'
Замена
О. Серенсен
️️️️
Паулиньо
83'
Замена
Н. Мадсен
️️️️
П. Систо
74'
Замена
А. Симсир
️️️️
А. Мабиль
Замена
А. Павлович
️️️️
М. Уре
74'
73'
Замена
М. Хансен
️️️️
Г. Исаксен
ГОЛ! 2:0!
М. Уре
Пас отдал
А. Брус
66'
62'
Замена
Шарлес
️️️️
Н. Дир
ГОЛ! 1:0!
А. Слимане
Пас отдал
А. Брус
54'
49'
Желтая карточка
Э. Святченко
Замена
К. Каппис
️️️️
М. Греве
46'
Замена
М. Френдруп
️️️️
А. Скиппер
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
3
Антон Скиппер
ЦЗ
2
Андреас Максе
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
14
Кевин Менса
ПЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
20
Анис Слимане
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
17
Матиас Греве
АП
15
Симон Хедлунд
ЦФ
17
Микаэль Уре
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
25
Рафаэль Онидика
ОП
77
Пионе Систо
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
10
Эвандер
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
Главный тренер
Брайан Приске
Брондбю
30
Томас Миккельсен
ВР
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
25
Мортен Френдруп
ЦП
12
Кристиан Каппис
ЦП
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
20
Андрийя Павлович
ЦФ
Мидтьюлланд
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
35
Шарлес
ЦП
18
Оливер Серенсен
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
9
Мадс Хансен
ПВ
58
Арал Симсир
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Хермансен
3
Скиппер
2
Максе
5
Тшиемб
14
Менса
5
Брус
20
Слимане
5
Радошевич
17
Греве
17
Уре
15
Хедлунд
3-3-4
1
Лоссль
28
Святченко
29
Паулиньо
2
Андерссон
3
Дальсгаард
25
Онидика
44
Дир
11
Исаксен
11
Мабиль
10
Эвандер
77
Систо
3
Скиппер
25
Френдруп
25
Френдруп
3
Скиппер
17
Греве
12
Каппис
12
Каппис
17
Греве
20
Слимане
8
Беркеейет
8
Беркеейет
20
Слимане
15
Хедлунд
11
Фаллениус
11
Фаллениус
15
Хедлунд
17
Уре
20
Павлович
20
Павлович
17
Уре
44
Дир
35
Шарлес
35
Шарлес
44
Дир
29
Паулиньо
18
Серенсен
18
Серенсен
29
Паулиньо
77
Систо
24
Мадсен
24
Мадсен
77
Систо
11
Исаксен
9
Хансен
9
Хансен
11
Исаксен
11
Мабиль
58
Симсир
58
Симсир
11
Мабиль
Остались в запасе
Брондбю
Мидтьюлланд
30
Томас Миккельсен
ВР
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
Главный тренер
Брайан Приске
Остались в запасе
30
Томас Миккельсен
ВР
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
Остались в запасе
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Главный тренер
Брайан Приске
Статистика матча Брондбю - Мидтьюлланд
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Информация о матче
Стадион:
Брондбю
Новости команд
Все
Брондбю
Мидтьюлланд
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Аякса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Сент-Труйдена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Эгнатии» и «Мидтьюлланна» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Риека» – «Мидтьюлланд»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Брондбю» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 19:50
«Брондбю» – «Страсбур»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 2.10
2025.08.27 11:58
«ХБ Торсхавн» – «Брондбю»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.85
2025.07.23 09:23
«Атлетико» продал Васса. Он травмировался в дебютном матче и больше не играл за мадридцев
2022.08.13 10:19
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Брондбю» благодаря голу Дзюбы
2022.02.11 17:51
5
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Аякса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Сент-Труйдена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Эгнатии» и «Мидтьюлланна» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Риека» – «Мидтьюлланд»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+