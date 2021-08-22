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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Рандерс - Ольборг
Рандерс - Ольборг: обзор матча 22 августа 2021
Рандерс
22.08.2021, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Ольборг
24'
В. Хаммершой-Мистрати (П)
19'
М. Макарич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рандерс - Ольборг
Желтая карточка
Б. Копплин
90'
+4
Желтая карточка
А. Камара
90'
+4
Желтая карточка
П. Карльгрен
89'
88'
Желтая карточка
Р. Теланнер
85'
Замена
M. Hannesbo
️️️️
К. Паллесен
Желтая карточка
С. Тибблинг
81'
Замена
Й. Лауридсен
️️️️
М. Каллесе
80'
Замена
С. Тибблинг
️️️️
Т. Кеинде
80'
76'
Замена
Т. Прица
️️️️
М. Макарич
Желтая карточка
М. Каллесе
74'
Замена
А. Камара
️️️️
М. Эго
61'
Замена
Т. Клюснер
️️️️
Я. Анкерсен
61'
55'
Желтая карточка
П. Феррейра
Замена
Ф. Лауэнборг
️️️️
В. Оново
52'
46'
Замена
А. Хагельскьер
️️️️
Д. Гранли
46'
Замена
К. Куск
️️️️
М. Хойхольт
41'
Желтая карточка
Я. Нильсен
Желтая карточка
С. Пизингер
38'
33'
Замена
Я. Нильсен
️️️️
Ф. Берстинг
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Хаммершой-Мистрати
24'
19'
ГОЛ! 0:1!
М. Макарич
Пас отдал
К. Паллесен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рандерс
8
Симон Пизингер
ЦЗ
15
Эрик Марксен
ЦЗ
15
Бьорн Копплин
ЦЗ
7
Миккель Каллесе
ЦП
24
Тосин Кеинде
ЦП
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
9
Якоб Анкерсен
ЦФ
30
Патрик Карльгрен
ЦФ
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦФ
29
Винсент Оново
ЦФ
45
Марвин Эго
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Ольборг
2
Матиас Росс
ЦЗ
5
Расмус Теланнер
ЦЗ
4
Даниэль Гранли
ЦЗ
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
10
Фредерик Берстинг
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
18
Лука Прип
ЦП
35
Якоб Ринне
ЦФ
6
Педру Феррейра
ЦФ
9
Милан Макарич
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Рандерс
17
Йеспер Лауридсен
ЦЗ
23
Оливер Бундгор
ЦП
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ЦП
11
Симон Тибблинг
ЦП
45
Альхаджи Камара
ЦФ
25
Йонас Дакир
ЦФ
Ольборг
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
26
Магнус Кристенсен
ЦП
13
Андреас Хансен
ЦФ
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
7
Каспер Куск
ЦФ
22
Тим Прица
ЦФ
3-3-5
8
Пизингер
15
Марксен
15
Копплин
7
Каллесе
24
Кеинде
10
Хаммершой-Мистрати
30
Карльгрен
45
Эго
29
Оново
4
Йонсен
9
Анкерсен
4-4-3
5
Теланнер
4
Гранли
2
Паллесен
2
Росс
10
Берстинг
8
Фоссум
18
Прип
6
Хойхольт
9
Макарич
6
Феррейра
35
Ринне
7
Каллесе
17
Лауридсен
17
Лауридсен
7
Каллесе
29
Оново
14
Лауэнборг
14
Лауэнборг
29
Оново
9
Анкерсен
20
Клюснер
20
Клюснер
9
Анкерсен
24
Кеинде
11
Тибблинг
11
Тибблинг
24
Кеинде
45
Эго
45
Камара
45
Камара
45
Эго
4
Гранли
45
Хагельскьер
45
Хагельскьер
4
Гранли
10
Берстинг
3
Нильсен
3
Нильсен
10
Берстинг
2
Паллесен
35
35
2
Паллесен
6
Хойхольт
7
Куск
7
Куск
6
Хойхольт
9
Макарич
22
Прица
22
Прица
9
Макарич
Остались в запасе
Рандерс
Ольборг
23
Оливер Бундгор
ЦП
25
Йонас Дакир
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
26
Магнус Кристенсен
ЦП
13
Андреас Хансен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Остались в запасе
23
Оливер Бундгор
ЦП
25
Йонас Дакир
ЦФ
Остались в запасе
26
Магнус Кристенсен
ЦП
13
Андреас Хансен
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Главный тренер
Кент Нильсен
Статистика матча Рандерс - Ольборг
6
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Информация о матче
Стадион:
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