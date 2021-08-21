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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Оденсе - Брондбю
Оденсе - Брондбю: обзор матча 21 августа 2021
Оденсе
21.08.2021, суббота, 19:00
Дания. Суперлига, 6 тур
2 : 2
Завершен
Брондбю
55'
Э. Сабби
84'
M. Lieder
4'
М. Уре
43'
М. Уре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оденсе - Брондбю
Замена
М. Опондо
️️️️
Э. Сабби
90'
ГОЛ! 2:2!
M. Lieder
Пас отдал
J. Skjelvik
84'
Замена
A. Simon Okosun
️️️️
И. Жебали
83'
Замена
M. Fenger
️️️️
А. Элис Трандарсон
83'
72'
Замена
А. Пюндт
️️️️
Й. Радошевич
72'
Замена
А. Павлович
️️️️
С. Хедлунд
Замена
М. Фрекьяер-Йенсен
️️️️
J. Thomasen
72'
Замена
M. Lieder
️️️️
Б. Кадрии
72'
70'
Желтая карточка
К. Тшиемб
67'
Желтая карточка
А. Брус
ГОЛ! 1:2!
Э. Сабби
Пас отдал
И. Жебали
55'
46'
Замена
Й. Гаммельбю
️️️️
А. Скиппер
43'
ГОЛ! 0:2!
М. Уре
Пас отдал
С. Хедлунд
4'
ГОЛ! 0:1!
М. Уре
Пас отдал
Й. Радошевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оденсе
53
Оливер Кристенсен
ВР
3
Робин Эстрем
ЦЗ
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
23
Troels KlÃ¸ve
ЦП
11
Эммануэль Сабби
ЦП
18
Jens Thomasen
ЦП
11
Иссам Жебали
ЦФ
9
Башким Кадрии
ЦФ
30
Александер-Юэль Андерсен
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
2
Андреас Максе
ЦЗ
3
Антон Скиппер
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
5
Йосип Радошевич
ЦП
20
Анис Слимане
ЦП
25
Мортен Френдруп
ЦП
14
Кевин Менса
ЦП
15
Симон Хедлунд
ЦФ
17
Микаэль Уре
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Оденсе
1
Hans Christian Bernat
ВР
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
ЦП
20
Тарик Ибрахимагич
ЦП
6
Ayo Simon Okosun
ЦП
11
Мозес Опондо
ЦП
10
Mart Lieder
ЦФ
9
Max Fenger
ЦФ
Брондбю
1
Джонатан Аэгидиус
ВР
6
Расмус Викстрем
ЦЗ
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ЦП
18
Андреас Пюндт
ЦФ
10
Резан Корлу
ЦФ
11
Оскар Фаллениус
ЦФ
20
Андрийя Павлович
ЦФ
3-4-3
53
Кристенсен
3
Эстрем
3
6
Тверсков
21
Трандарсон
11
Сабби
18
23
30
Андерсен
9
Кадрии
11
Жебали
4-4-2
1
Хермансен
5
Брус
3
Скиппер
5
Тшиемб
2
Максе
20
Слимане
25
Френдруп
14
Менса
5
Радошевич
17
Уре
15
Хедлунд
18
29
Фрекьяер-Йенсен
29
Фрекьяер-Йенсен
18
11
Жебали
6
6
11
Жебали
11
Сабби
11
Опондо
11
Опондо
11
Сабби
9
Кадрии
10
10
9
Кадрии
21
Трандарсон
9
9
21
Трандарсон
3
Скиппер
19
Гаммельбю
19
Гаммельбю
3
Скиппер
5
Радошевич
18
Пюндт
18
Пюндт
5
Радошевич
15
Хедлунд
20
Павлович
20
Павлович
15
Хедлунд
Остались в запасе
Оденсе
Брондбю
1
Hans Christian Bernat
ВР
20
Тарик Ибрахимагич
ЦП
Главный тренер
Ове Педерсен
1
Джонатан Аэгидиус
ВР
6
Расмус Викстрем
ЦЗ
10
Резан Корлу
ЦФ
11
Оскар Фаллениус
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Остались в запасе
1
Hans Christian Bernat
ВР
20
Тарик Ибрахимагич
ЦП
Остались в запасе
1
Джонатан Аэгидиус
ВР
6
Расмус Викстрем
ЦЗ
10
Резан Корлу
ЦФ
11
Оскар Фаллениус
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Главный тренер
Александер Цорнигер
Статистика матча Оденсе - Брондбю
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
Стадион:
Оденсе
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