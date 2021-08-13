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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Виборг - Рандерс
Виборг - Рандерс: обзор матча 13 августа 2021
Виборг
13.08.2021, пятница, 20:15
Дания. Суперлига, 5 тур
1 : 2
Завершен
Рандерс
35'
Я. Бонде
25'
М. Каллесе
36'
В. Хаммершой-Мистрати
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виборг - Рандерс
88'
Замена
О. Бундгор
️️️️
Т. Клюснер
88'
Замена
Н. Брок-Мадсен
️️️️
М. Эго
Замена
С. Бергер
️️️️
Д. Лонвейк
87'
Замена
Ф. Путрос
️️️️
Д. Аньембе
87'
84'
Замена
J. Kabongo
️️️️
В. Хаммершой-Мистрати
Замена
К. Леманс
️️️️
Й. Греннинг
75'
Замена
И. Саид
️️️️
Т. Бек
75'
73'
Замена
Я. Анкерсен
️️️️
С. Тибблинг
67'
Желтая карточка
Э. Марксен
Желтая карточка
Ю. Бакиз
67'
Желтая карточка
Д. Лонвейк
67'
Желтая карточка
Л. Крамер
61'
36'
ГОЛ! 1:2!
В. Хаммершой-Мистрати
Пас отдал
Т. Клюснер
ГОЛ! 1:1!
Я. Бонде
Пас отдал
С. Греннинг
35'
Желтая карточка
К. Серенсен
33'
25'
ГОЛ! 0:1!
М. Каллесе
Пас отдал
Э. Марксен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виборг
24
Даниэль Аньембе
ЦЗ
6
Якоб Бонде
ЦП
21
Джастин Лонвейк
ЦФ
31
Тобиас Бек
ЦФ
1
Лукас Лунд
ЦФ
6
Ларс Крамер
ЦФ
3
Мадс Лауритсен
ЦФ
3
Кристиан Серенсен
ЦФ
10
Юнес Бакиз
ЦФ
13
Йеппе Греннинг
ЦФ
17
Себастьян Греннинг
ЦФ
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
Рандерс
15
Бьорн Копплин
ЦЗ
15
Эрик Марксен
ЦЗ
8
Симон Пизингер
ЦЗ
11
Симон Тибблинг
ЦП
7
Миккель Каллесе
ЦП
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ЦП
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
45
Марвин Эго
ЦФ
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦФ
30
Патрик Карльгрен
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Виборг
26
Can Dursun
ВР
8
Клинт Леманс
ЦП
0
J. Mensah
ЦФ
25
Lorenzo Gordinho
ЦФ
55
Франс Путрос
ЦФ
14
Софус Бергер
ЦФ
19
Ибраим Саид
ЦФ
Рандерс
23
Оливер Бундгор
ЦП
11
Филип Бундгор
ЦП
25
Йонас Дакир
ЦФ
24
Joel Kabongo
ЦФ
24
Исса Салу
ЦФ
9
Якоб Анкерсен
ЦФ
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
1-1-5
24
Аньембе
6
Бонде
3
Серенсен
17
Греннинг
13
Греннинг
10
Бакиз
3
Лауритсен
3-5-3
15
Копплин
15
Марксен
8
Пизингер
11
Тибблинг
10
Хаммершой-Мистрати
20
Клюснер
14
Лауэнборг
7
Каллесе
30
Карльгрен
4
Йонсен
45
Эго
13
Греннинг
8
Леманс
8
Леманс
13
Греннинг
24
Аньембе
55
Путрос
55
Путрос
24
Аньембе
21
Лонвейк
14
Бергер
14
Бергер
21
Лонвейк
31
Бек
19
Саид
19
Саид
31
Бек
20
Клюснер
23
Бундгор
23
Бундгор
20
Клюснер
10
Хаммершой-Мистрати
24
24
10
Хаммершой-Мистрати
11
Тибблинг
9
Анкерсен
9
Анкерсен
11
Тибблинг
45
Эго
44
Брок-Мадсен
44
Брок-Мадсен
45
Эго
Остались в запасе
Виборг
Рандерс
26
Can Dursun
ВР
0
J. Mensah
ЦФ
25
Lorenzo Gordinho
ЦФ
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
11
Филип Бундгор
ЦП
25
Йонас Дакир
ЦФ
24
Исса Салу
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Остались в запасе
26
Can Dursun
ВР
0
J. Mensah
ЦФ
25
Lorenzo Gordinho
ЦФ
Остались в запасе
11
Филип Бундгор
ЦП
25
Йонас Дакир
ЦФ
24
Исса Салу
ЦФ
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
Главный тренер
Колин Тодд
Статистика матча Виборг - Рандерс
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Виборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
1 : 2
19.10.2026
Мидтьюлланд
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Информация о матче
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