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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Рандерс - Сендерийск
Рандерс - Сендерийск: обзор матча 08 августа 2021
Рандерс
08.08.2021, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, 4 тур
1 : 0
Завершен
Сендерийск
9'
В. Хаммершой-Мистрати
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рандерс - Сендерийск
90'
+2
Замена
Ф. Шмидль
️️️️
V. Ekani
Замена
J. Kabongo
️️️️
Ф. Лауэнборг
88'
Замена
Н. Брок-Мадсен
️️️️
В. Хаммершой-Мистрати
88'
83'
Замена
K. Ingi Kristinsson
️️️️
А. Якобсен
Замена
Ф. Бундгор
️️️️
Т. Клюснер
81'
Замена
О. Бундгор
️️️️
С. Тибблинг
70'
66'
Желтая карточка
V. Ekani
Желтая карточка
Ф. Лауэнборг
61'
46'
Замена
J. Simonsen
️️️️
Э. Фредериксен
46'
Замена
Э. Корнвиг
️️️️
R. Vinderslev
ГОЛ! 1:0!
В. Хаммершой-Мистрати
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рандерс
8
Симон Пизингер
ЦЗ
15
Эрик Марксен
ЦЗ
15
Бьорн Копплин
ЦЗ
7
Миккель Каллесе
ЦП
24
Тосин Кеинде
ЦП
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
11
Симон Тибблинг
ЦП
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦФ
45
Марвин Эго
ЦФ
30
Патрик Карльгрен
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Сендерийск
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
27
Pierre Kanstrup
ЦЗ
5
Marc Dal Hende
ЦЗ
17
Mads Albaek
ЦП
29
Victor Ekani
ЦП
6
R. Vinderslev
ЦП
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
20
Лоуренс Томас
ЦФ
77
Rilwan Hassan
ЦФ
18
Андерс Якобсен
ЦФ
3
Эмиль Хольм
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Рандерс
20
Тобиас Клюснер
ЦП
11
Филип Бундгор
ЦП
23
Оливер Бундгор
ЦП
24
Joel Kabongo
ЦФ
24
Исса Салу
ЦФ
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
25
Йонас Дакир
ЦФ
Сендерийск
3
Филипп Шмидль
ЦЗ
34
Юлиус Эскесен
ЦП
1
Nikolai Flø
ЦФ
21
Jeppe Simonsen
ЦФ
10
Исак Йенсен
ЦФ
8
Эмиль Корнвиг
ЦФ
23
Kristofer Ingi Kristinsson
ЦФ
3-5-3
8
Пизингер
15
Марксен
15
Копплин
24
Кеинде
14
Лауэнборг
11
Тибблинг
10
Хаммершой-Мистрати
7
Каллесе
30
Карльгрен
45
Эго
4
Йонсен
3-4-4
3
Гартенманн
27
5
29
6
22
Фредериксен
17
3
Хольм
18
Якобсен
77
20
Томас
20
Клюснер
20
Клюснер
Клюснер
11
Бундгор
11
Бундгор
Клюснер
11
Тибблинг
23
Бундгор
23
Бундгор
11
Тибблинг
14
Лауэнборг
24
24
14
Лауэнборг
10
Хаммершой-Мистрати
44
Брок-Мадсен
44
Брок-Мадсен
10
Хаммершой-Мистрати
29
3
Шмидль
3
Шмидль
29
22
Фредериксен
21
21
22
Фредериксен
6
8
Корнвиг
8
Корнвиг
6
18
Якобсен
23
23
18
Якобсен
Остались в запасе
Рандерс
Сендерийск
24
Исса Салу
ЦФ
25
Йонас Дакир
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
34
Юлиус Эскесен
ЦП
1
Nikolai Flø
ЦФ
10
Исак Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Остались в запасе
24
Исса Салу
ЦФ
25
Йонас Дакир
ЦФ
Остались в запасе
34
Юлиус Эскесен
ЦП
1
Nikolai Flø
ЦФ
10
Исак Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Статистика матча Рандерс - Сендерийск
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Сендерийск
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
АутоСи Парк
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