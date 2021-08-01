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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Силькеборг - Ольборг
Силькеборг - Ольборг: обзор матча 01 августа 2021
Силькеборг
01.08.2021, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, 3 тур
0 : 0
Завершен
Ольборг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Силькеборг - Ольборг
Замена
Н. Рёйкьер
️️️️
Н. Валлис
87'
Желтая карточка
А. Калисир
78'
74'
Замена
М. Макарич
️️️️
М. Хойхольт
73'
Желтая карточка
Ф. Берстинг
Замена
В. Абу Али
️️️️
А. Линд
65'
Замена
А. Клинге
️️️️
С. Йоргенсен
65'
64'
Желтая карточка
М. Хойхольт
59'
Замена
А. Хагельскьер
️️️️
М. Росс
59'
Замена
К. Куск
️️️️
Т. Прица
46'
Замена
П. Феррейра
️️️️
М. Кристенсен
Замена
С. Тейтур Тордарсон
️️️️
А. Оггесен
46'
45'
+2
Желтая карточка
М. Росс
27'
Желтая карточка
М. Кристенсен
20'
Замена
Ф. Берстинг
️️️️
Я. Нильсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Силькеборг
1
Николай Ларсен
ВР
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
26
Андре Калисир
ЦЗ
8
Себастьян Йоргенсен
ЦП
7
Николай Валлис
ЦП
6
Марк Бринк
ЦП
18
Мадс Каалунд
ЦП
11
Александер Линд
ЦФ
22
Андреас Оггесен
ЦФ
15
Gustav Dahl
ЦФ
3
Тобиас Сальквист
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
Ольборг
5
Расмус Теланнер
ЦЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
4
Даниэль Гранли
ЦЗ
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
26
Магнус Кристенсен
ЦП
18
Лука Прип
ЦП
22
Тим Прица
ЦФ
35
Якоб Ринне
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Силькеборг
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
8
Никлас Рёйкьер
ЦП
23
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
9
Вессам Абу Али
ЦФ
19
Андерс Клинге
ЦФ
22
Оливер Сонне
ЦФ
16
Stan van Bladeren
ЦФ
Ольборг
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
10
Фредерик Берстинг
ЦП
13
Андреас Хансен
ЦФ
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
6
Педру Феррейра
ЦФ
7
Каспер Куск
ЦФ
9
Милан Макарич
ЦФ
2-4-4
1
Ларсен
29
Карстенсен
26
Калисир
8
Йоргенсен
6
Бринк
18
Каалунд
7
Валлис
11
Линд
3
Сальквист
15
22
Оггесен
3-2-4-2
4
Гранли
2
Паллесен
3
Нильсен
5
Теланнер
2
Росс
8
Фоссум
26
Кристенсен
18
Прип
6
Хойхольт
35
Ринне
22
Прица
7
Валлис
8
Рёйкьер
8
Рёйкьер
7
Валлис
22
Оггесен
23
Тордарсон
23
Тордарсон
22
Оггесен
11
Линд
9
Абу Али
9
Абу Али
11
Линд
8
Йоргенсен
19
Клинге
19
Клинге
8
Йоргенсен
2
Росс
45
Хагельскьер
45
Хагельскьер
2
Росс
3
Нильсен
10
Берстинг
10
Берстинг
3
Нильсен
26
Кристенсен
6
Феррейра
6
Феррейра
26
Кристенсен
22
Прица
7
Куск
7
Куск
22
Прица
6
Хойхольт
9
Макарич
9
Макарич
6
Хойхольт
Остались в запасе
Силькеборг
Ольборг
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
22
Оливер Сонне
ЦФ
16
Stan van Bladeren
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
13
Андреас Хансен
ЦФ
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Остались в запасе
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
22
Оливер Сонне
ЦФ
16
Stan van Bladeren
ЦФ
Остались в запасе
13
Андреас Хансен
ЦФ
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
Главный тренер
Кент Нильсен
Статистика матча Силькеборг - Ольборг
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Силькеборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Информация о матче
Стадион:
Силькеборг
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Ольборг
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2025.07.22 08:37
Ирландскую команду исключили из Лиги конференций
2025.06.16 23:23
Российский форвард забил гол в первом матче после возвращения в датский клуб
2025.02.16 22:12
Оразов: «Я сделал все что мог, чтобы приехать за границу и играть»
2024.09.18 15:06
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