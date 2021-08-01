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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Оденсе - Копенгаген
Оденсе - Копенгаген: обзор матча 01 августа 2021
Оденсе
01.08.2021, воскресенье, 19:00
Дания. Суперлига, 3 тур
0 : 2
Завершен
Копенгаген
12'
Й. Винд
57'
К. Дикс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оденсе - Копенгаген
90'
+2
Желтая карточка
В. Нельссон
Замена
М. Опондо
️️️️
Э. Сабби
81'
77'
Замена
П. Бьель
️️️️
Й. Винд
77'
Замена
П. Анкерсен
️️️️
Й. Стаге
Замена
M. Fenger
️️️️
М. Фрекьяер-Йенсен
75'
66'
Замена
Р. Хойлунд
️️️️
К. Вильчек
66'
Замена
Л. Лерагер
️️️️
М. Дарами
Замена
R. Laursen
️️️️
Р. Эстрем
62'
Замена
T. KlÃ¸ve
️️️️
A. Simon Okosun
62'
Замена
M. Lieder
️️️️
И. Жебали
62'
57'
ГОЛ! 0:2!
К. Дикс
12'
ГОЛ! 0:1!
Й. Винд
Пас отдал
К. Дикс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оденсе
53
Оливер Кристенсен
ВР
3
Робин Эстрем
ЦЗ
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
3
Kasper Larsen
ЦЗ
6
Ayo Simon Okosun
ЦП
11
Эммануэль Сабби
ЦП
18
Jens Thomasen
ЦП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
ЦП
9
Башким Кадрии
ЦФ
11
Иссам Жебали
ЦФ
30
Александер-Юэль Андерсен
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Копенгаген
25
Камил Грабара
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
6
Йенс Стаге
ЦП
6
Зека
ЦП
19
Йонас Винд
ЦФ
10
Камиль Вильчек
ЦФ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Оденсе
1
Hans Christian Bernat
ВР
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
4
Ryan Laursen
ЦЗ
11
Мозес Опондо
ЦП
23
Troels KlÃ¸ve
ЦП
10
Mart Lieder
ЦФ
9
Max Fenger
ЦФ
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
11
Вильям Бевинг
ЛВ
21
Лукас Лерагер
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
3-4-3
53
Кристенсен
3
Эстрем
3
3
6
18
29
Фрекьяер-Йенсен
11
Сабби
30
Андерсен
11
Жебали
9
Кадрии
4-2-1-3
25
Грабара
25
Нельссон
4
Дикс
5
Хочолава
34
Кристиансен
6
Стаге
6
Зека
9
Дарами
8
Фалк-Йенсен
10
Вильчек
19
Винд
3
Эстрем
4
4
3
Эстрем
11
Сабби
11
Опондо
11
Опондо
11
Сабби
6
23
23
6
11
Жебали
10
10
11
Жебали
29
Фрекьяер-Йенсен
9
9
29
Фрекьяер-Йенсен
19
Винд
16
Бьель
16
Бьель
19
Винд
6
Стаге
2
Анкерсен
2
Анкерсен
6
Стаге
9
Дарами
21
Лерагер
21
Лерагер
9
Дарами
10
Вильчек
19
Хойлунд
19
Хойлунд
10
Вильчек
Остались в запасе
Оденсе
Копенгаген
1
Hans Christian Bernat
ВР
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
Главный тренер
Ове Педерсен
11
Вильям Бевинг
ЛВ
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
1
Hans Christian Bernat
ВР
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
Остались в запасе
11
Вильям Бевинг
ЛВ
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
Главный тренер
Ове Педерсен
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Оденсе - Копенгаген
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Информация о матче
Стадион:
Оденсе
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