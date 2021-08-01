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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Орхус - Рандерс
Орхус - Рандерс: обзор матча 01 августа 2021
Орхус
01.08.2021, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, 3 тур
1 : 2
Завершен
Рандерс
51'
D. Kurminowski
27'
Т. Кеинде
55'
М. Греве
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Орхус - Рандерс
90'
+6
Желтая карточка
С. Гравес
Замена
A. Ballegaard Ammitzboll
️️️️
Э. Кал
84'
83'
Замена
Э. Марксен
️️️️
Ф. Лауэнборг
83'
Замена
С. Тибблинг
️️️️
М. Греве
83'
Замена
Н. Брок-Мадсен
️️️️
М. Эго
Желтая карточка
Д. Линкс
75'
Замена
А. Гренбек
️️️️
Й. Дагур Торстейнссон
72'
70'
Замена
Т. Клюснер
️️️️
Т. Кеинде
Замена
A. D'Alberto
️️️️
O. Lund
63'
55'
ГОЛ! 1:2!
М. Греве
Пас отдал
С. Гравес
ГОЛ! 1:1!
D. Kurminowski
Пас отдал
Э. Кал
51'
Желтая карточка
Н. Поульсен
49'
27'
ГОЛ! 0:1!
Т. Кеинде
Пас отдал
М. Греве
26'
Замена
Ф. Лауэнборг
️️️️
А. Камара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орхус
1
Йеспер Хансен
ВР
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
2
Oliver Lund
ЦЗ
33
Patrick Olsen
ЦП
6
Николай Поульсен
ЦП
19
Эрик Кал
ЦП
11
Джифт Линкс
ЦП
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
91
D. Kurminowski
ЦФ
31
Янн-Орель Биссек
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Рандерс
8
Симон Пизингер
ЦЗ
28
Симон Гравес
ЦЗ
15
Бьорн Копплин
ЦЗ
7
Миккель Каллесе
ЦП
17
Матиас Греве
ЦП
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
24
Тосин Кеинде
ЦП
30
Патрик Карльгрен
ЦФ
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦФ
45
Марвин Эго
ЦФ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Орхус
5
Anthony D'Alberto
ЦЗ
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
24
Zach Duncan
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
38
Alexander Ballegaard Ammitzboll
ЦФ
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
31
Томас Кристенсен
ЦФ
Рандерс
17
Йеспер Лауридсен
ЦЗ
15
Эрик Марксен
ЦЗ
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ЦП
11
Симон Тибблинг
ЦП
25
Йонас Дакир
ЦФ
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
3-4-3
1
Хансен
20
Хауснер
5
Тингагер
2
33
19
Кал
11
Линкс
6
Поульсен
31
Биссек
91
23
Торстейнссон
3-4-4
8
Пизингер
28
Гравес
15
Копплин
17
Греве
10
Хаммершой-Мистрати
24
Кеинде
7
Каллесе
45
Камара
45
Эго
4
Йонсен
30
Карльгрен
2
5
5
2
23
Торстейнссон
11
Гренбек
11
Гренбек
23
Торстейнссон
19
Кал
38
38
19
Кал
Лауэнборг
15
Марксен
15
Марксен
Лауэнборг
45
Камара
14
Лауэнборг
14
Лауэнборг
45
Камара
24
Кеинде
20
Клюснер
20
Клюснер
24
Кеинде
17
Греве
11
Тибблинг
11
Тибблинг
17
Греве
45
Эго
44
Брок-Мадсен
44
Брок-Мадсен
45
Эго
Остались в запасе
Орхус
Рандерс
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
24
Zach Duncan
ЦП
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
31
Томас Кристенсен
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
17
Йеспер Лауридсен
ЦЗ
25
Йонас Дакир
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Остались в запасе
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
24
Zach Duncan
ЦП
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
31
Томас Кристенсен
ЦФ
Остались в запасе
17
Йеспер Лауридсен
ЦЗ
25
Йонас Дакир
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Главный тренер
Колин Тодд
Статистика матча Орхус - Рандерс
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Информация о матче
Стадион:
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