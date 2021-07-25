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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Брондбю - Виборг
Брондбю - Виборг: обзор матча 25 июля 2021
Брондбю
25.07.2021, воскресенье, 19:00
Дания. Суперлига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Виборг
21'
Й. Радошевич
68'
Л. Крамер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брондбю - Виборг
90'
+4
Желтая карточка
Й. Греннинг
Желтая карточка
С. Хедлунд
90'
+3
Желтая карточка
К. Менса
90'
+2
90'
Замена
И. Саид
️️️️
Ю. Бакиз
Замена
О. Фаллениус
️️️️
М. Френдруп
89'
87'
Желтая карточка
К. Серенсен
Замена
Я. Сингх
️️️️
М. Уре
83'
82'
Замена
J. Mensah
️️️️
С. Греннинг
82'
Замена
А. Джатта
️️️️
Т. Бек
81'
Желтая карточка
Т. Бек
78'
Замена
С. Бергер
️️️️
Д. Лонвейк
78'
Замена
Д. Аньембе
️️️️
Ф. Путрос
68'
ГОЛ! 1:1!
Л. Крамер
Замена
А. Павлович
️️️️
А. Скиппер
67'
Замена
К. Каппис
️️️️
А. Слимане
67'
Желтая карточка
Й. Радошевич
56'
27'
Желтая карточка
Ю. Бакиз
ГОЛ! 1:0!
Й. Радошевич
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
3
Антон Скиппер
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
20
Анис Слимане
ЦП
25
Мортен Френдруп
ЦП
14
Кевин Менса
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
8
Тобиас Беркеейет
ЦФ
15
Симон Хедлунд
ЦФ
17
Микаэль Уре
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Виборг
31
Тобиас Бек
ЦФ
17
Себастьян Греннинг
ЦФ
21
Джастин Лонвейк
ЦФ
13
Йеппе Греннинг
ЦФ
10
Юнес Бакиз
ЦФ
3
Кристиан Серенсен
ЦФ
55
Франс Путрос
ЦФ
3
Мадс Лауритсен
ЦФ
6
Ларс Крамер
ЦФ
1
Лукас Лунд
ЦФ
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
Брондбю
30
Томас Миккельсен
ВР
12
Кристиан Каппис
ЦП
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ЦП
11
Оскар Фаллениус
ЦФ
20
Андрийя Павлович
ЦФ
31
Ягвир Сингх
ЦФ
18
Андреас Пюндт
ЦФ
Виборг
24
Даниэль Аньембе
ЦЗ
25
Lorenzo Gordinho
ЦФ
14
Софус Бергер
ЦФ
19
Ибраим Саид
ЦФ
20
Алассана Джатта
ЦФ
0
J. Mensah
ЦФ
3-4-3
1
Хермансен
24
Ростед
3
Скиппер
5
Брус
20
Слимане
14
Менса
5
Радошевич
25
Френдруп
17
Уре
15
Хедлунд
8
Беркеейет
5
3
Серенсен
1
Лунд
6
Крамер
3
Лауритсен
55
Путрос
20
Слимане
12
Каппис
12
Каппис
20
Слимане
25
Френдруп
11
Фаллениус
11
Фаллениус
25
Френдруп
3
Скиппер
20
Павлович
20
Павлович
3
Скиппер
17
Уре
31
Сингх
31
Сингх
17
Уре
55
Путрос
24
Аньембе
24
Аньембе
55
Путрос
21
Лонвейк
14
Бергер
14
Бергер
21
Лонвейк
10
Бакиз
19
Саид
19
Саид
10
Бакиз
31
Бек
20
Джатта
20
Джатта
31
Бек
17
Греннинг
0
0
17
Греннинг
Остались в запасе
Брондбю
Виборг
30
Томас Миккельсен
ВР
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ЦП
18
Андреас Пюндт
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
25
Lorenzo Gordinho
ЦФ
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
Остались в запасе
30
Томас Миккельсен
ВР
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ЦП
18
Андреас Пюндт
ЦФ
Остались в запасе
25
Lorenzo Gordinho
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
Статистика матча Брондбю - Виборг
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Виборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
1 : 2
19.10.2026
Мидтьюлланд
Информация о матче
Стадион:
Брондбю
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