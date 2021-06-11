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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
ДР Конго - Мали
ДР Конго - Мали: обзор матча 11 июня 2021
ДР Конго
11.06.2021, пятница, 18:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Мали
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча ДР Конго - Мали
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ДР Конго
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
1 : 1
05.10.2026
ДР Конго
Товарищеские матчи. Сборные
ДР Конго
0 : 2
02.10.2026
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2 : 1
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ДР Конго
3 : 1
28.06.2026
Узбекистан
Чемпионат мира, 2 тур
Колумбия
1 : 0
24.06.2026
ДР Конго
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
1 : 1
04.10.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Иран
2 : 0
04.06.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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0 : 0
31.03.2026
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