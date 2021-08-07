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Расписание матчей
Суперкубок Англии
Лестер - Манчестер Сити
Лестер - Манчестер Сити: обзор матча 07 августа 2021
Лестер
07.08.2021, суббота, 19:15
Суперкубок Англии, Финал
1 : 0
Завершен
Манчестер Сити
88'
К. Ихеначо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Лестер - Манчестер Сити
88'
Желтая карточка
Фернандиньо
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Ихеначо
88'
87'
Желтая карточка
Р. Диаш
Замена
К. Ихеначо
️️️️
Х. Барнс
79'
Замена
Л. Томас
️️️️
Р. Бертранд
78'
74'
Замена
Б. Найт
️️️️
Ф. Торрес
74'
Замена
Б. Силва
️️️️
К. Палмер
Замена
Б. Сумаре
️️️️
Ю. Тилеманс
72'
Замена
К. Дьюсбери-Холл
️️️️
Д. Мэддисон
71'
Замена
П. Дака
️️️️
А. Перес
71'
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
Д. Варди
71'
65'
Замена
Д. Грилиш
️️️️
И. Гюндоган
65'
Замена
Родри
️️️️
С. Эдози
Желтая карточка
Р. Бертранд
50'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
4
Онини Ндиди
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
9
Джейми Варди
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Манчестер Сити
1
Зак Стеффен
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
23
Самуэль Эдози
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
10
Коул Палмер
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
27
Патсон Дака
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
3
Филиппе Сандлер
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
6
Клаудио Гомес
ОП
16
Родри
ОП
20
Томми Дойл
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
10
Бен Найт
ПВ
4-3-1-2
1
Шмейхель
5
Бертранд
12
Амарти
2
Сеюнджу
21
Перейра
11
Барнс
18
Тилеманс
4
Ндиди
10
Мэддисон
22
Перес
9
Варди
4-2-3-1
1
Стеффен
2
Канселу
3
Диаш
15
Аке
23
Менди
20
Гюндоган
5
Фернандиньо
26
Марез
10
Палмер
23
Эдози
14
Торрес
18
Тилеманс
34
Сумаре
34
Сумаре
18
Тилеманс
10
Мэддисон
8
Дьюсбери-Холл
8
Дьюсбери-Холл
10
Мэддисон
22
Перес
27
Дака
27
Дака
22
Перес
5
Бертранд
33
Томас
33
Томас
5
Бертранд
9
Варди
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
9
Варди
11
Барнс
17
Ихеначо
17
Ихеначо
11
Барнс
14
Торрес
10
Найт
10
Найт
14
Торрес
23
Эдози
16
Родри
16
Родри
23
Эдози
10
Палмер
20
Силва
20
Силва
10
Палмер
20
Гюндоган
10
Грилиш
10
Грилиш
20
Гюндоган
Остались в запасе
Лестер
Манчестер Сити
32
Филип Бенкович
ЦЗ
21
Дэнни Уорд
ВР
8
Хамза Чодури
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
3
Филиппе Сандлер
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
6
Клаудио Гомес
ОП
33
Скотт Карсон
ВР
20
Томми Дойл
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
32
Филип Бенкович
ЦЗ
21
Дэнни Уорд
ВР
8
Хамза Чодури
ЦП
Остались в запасе
3
Филиппе Сандлер
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
6
Клаудио Гомес
ОП
33
Скотт Карсон
ВР
20
Томми Дойл
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Лестер - Манчестер Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Пол Тирни
(Ланкашир)
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
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