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Расписание матчей
Кубок Америки
Чили - Парагвай
Чили - Парагвай: обзор матча 25 июня 2021
Чили
25.06.2021, пятница, 03:00
Кубок Америки, группа A, 4 тур
0 : 2
Завершен
Парагвай
33'
Б. Самудио
58'
М. Альмирон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чили - Парагвай
84'
Замена
О. Альдрете
️️️️
С. Арсамендия
84'
Замена
Г. Хименес
️️️️
А. Лусена
79'
Желтая карточка
Э. Мартинес
77'
Замена
О. Ромеро
️️️️
К. Гонсалес
77'
Замена
А. Барейро
️️️️
М. Альмирон
Замена
Э. Роко
️️️️
Г. Медель
68'
Замена
П. Галдамес
️️️️
С. Пиньярес
68'
62'
Замена
А. Ромеро
️️️️
Б. Самудио
Желтая карточка
К. Браво
58'
58'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
М. Альмирон
Желтая карточка
Г. Медель
56'
Замена
Ж. Менезес
️️️️
Т. Аларкон
46'
Желтая карточка
Б. Бреретон
45'
+1
33'
ГОЛ! 0:1!
Б. Самудио
Пас отдал
М. Альмирон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чили
1
Клаудио Браво
ВР
2
Эугенио Мена
ЛЗ
15
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
4
Маурисио Исла
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
17
Гари Медель
ОП
19
Томас Аларкон
ОП
7
Сесар Пиньярес
ЦП
8
Артуро Видаль
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
Парагвай
1
Антони Сильва
ВР
23
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
24
Эктор Мартинес
ЦЗ
13
Альберто Эспинола
ПЗ
18
Брайан Самудио
ЛВ
20
Матиас Вилласанти
ЦП
16
Анхель Лусена
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
7
Карлос Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Чили
12
Габриэль Ариас
ВР
1
Габриэль Кастельон
ВР
5
Себастьян Вегас
ЦЗ
5
Энцо Роко
ЦЗ
16
Жан Менезес
ЛВ
2
Клаудио Баэса
ОП
14
Пабло Галдамес
ОП
10
Марселино Нуньес
ЦП
24
Лусиано Арриагада
ЦФ
3
D. Gonzalez
ЦФ
20
C. Montes
ЦФ
9
Фелипе Мора
ЦФ
Парагвай
12
Альфредо Агилар
ВР
22
Херардо Ортис
ВР
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Роберт Рохас
ЦЗ
3
Омар Альдрете
ЦЗ
11
Анхел Ромеро
ЛВ
5
Гастон Хименес
ОП
20
Ричард Санчес
ЦП
21
Оскар Ромеро
ЦП
17
Каку
АП
19
Хулио Энкисо
ПВ
20
Антонио Барейро
ПВ
3-2-3-1-1
1
Браво
2
Мена
15
Сьерральта
4
Исла
17
Медель
19
Аларкон
7
Пиньярес
8
Видаль
20
Арангис
22
Бреретон
11
Варгас
3-2-2-2-1
1
Сильва
15
Гомес
6
Алонсо
24
Мартинес
13
Эспинола
23
Арсамендия
20
Вилласанти
16
Лусена
10
Альмирон
18
Самудио
7
Гонсалес
17
Медель
5
Роко
5
Роко
17
Медель
7
Пиньярес
14
Галдамес
14
Галдамес
7
Пиньярес
19
Аларкон
16
Менезес
16
Менезес
19
Аларкон
18
Самудио
11
Ромеро
11
Ромеро
18
Самудио
23
Арсамендия
3
Альдрете
3
Альдрете
23
Арсамендия
16
Лусена
5
Хименес
5
Хименес
16
Лусена
7
Гонсалес
21
Ромеро
21
Ромеро
7
Гонсалес
10
Альмирон
20
Барейро
20
Барейро
10
Альмирон
Остались в запасе
Чили
Парагвай
24
Лусиано Арриагада
ЦФ
5
Себастьян Вегас
ЦЗ
3
D. Gonzalez
ЦФ
20
C. Montes
ЦФ
10
Марселино Нуньес
ЦП
12
Габриэль Ариас
ВР
1
Габриэль Кастельон
ВР
2
Клаудио Баэса
ОП
9
Фелипе Мора
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
12
Альфредо Агилар
ВР
22
Херардо Ортис
ВР
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Роберт Рохас
ЦЗ
20
Ричард Санчес
ЦП
17
Каку
АП
19
Хулио Энкисо
ПВ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Остались в запасе
24
Лусиано Арриагада
ЦФ
5
Себастьян Вегас
ЦЗ
3
D. Gonzalez
ЦФ
20
C. Montes
ЦФ
10
Марселино Нуньес
ЦП
12
Габриэль Ариас
ВР
1
Габриэль Кастельон
ВР
2
Клаудио Баэса
ОП
9
Фелипе Мора
ЦФ
Остались в запасе
12
Альфредо Агилар
ВР
22
Херардо Ортис
ВР
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Роберт Рохас
ЦЗ
20
Ричард Санчес
ЦП
17
Каку
АП
19
Хулио Энкисо
ПВ
Главный тренер
Мартин Ласарте
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Статистика матча Чили - Парагвай
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
1 : 2
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
1 : 4
13.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
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0 : 1
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