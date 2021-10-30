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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Кристиансунд - Тромсе
Кристиансунд - Тромсе: обзор матча 30 октября 2021
Кристиансунд
30.10.2021, суббота, 17:00
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
1 : 1
Завершен
Тромсе
17'
Л. Каллудра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристиансунд - Тромсе
Замена
A. Askar
️️️️
E. Sivertsen
86'
Замена
С. Эрик Картум
️️️️
Т. Гьертсен
86'
Желтая карточка
Й. Исаксен
76'
75'
Замена
A. Örn Arnarson
️️️️
Н. Вестерлунд
Замена
Й. Исаксен
️️️️
М. Мава
73'
Замена
Б. Бай
️️️️
А. Муколли
73'
Желтая карточка
P. Erik Ulvestad
72'
Желтая карточка
Л. Каллудра
67'
46'
Замена
З. Ондрашек
️️️️
М. Эбийе
ГОЛ! 1:0!
Л. Каллудра
Пас отдал
S. Nilsen
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристиансунд
34
Шон МакДермотт
ВР
15
Erlend Sivertsen
ЦЗ
5
Dan Peter Ulvestad
ЦЗ
19
Aliou Coly
ЦЗ
10
Лиридон Каллудра
ЦП
6
Andreas Hopmark
ЦП
7
Торгил Гьертсен
ЦП
22
S. Nilsen
ЦФ
14
Мозес Мава
ЦФ
98
Агон Муколли
ЦФ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Тромсе
28
Кристоф Психе
ЦЗ
17
Эрик Китолано
ЦП
11
Рубен Йенссен
ЦФ
5
Сакариас Опсал
ЦФ
14
Томас Тотланд
ЦФ
6
Йостейн Гундерсен
ЦФ
25
Casper Öyvann
ЦФ
28
Якоб Карлстрем
ЦФ
23
Никлас Вестерлунд
ЦФ
94
Аугуст Миккельсен
ЦФ
20
Мозес Эбийе
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Кристиансунд
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
9
Бринйолфур Дарри Виллумссон
АП
20
Lagos Kunga
ЦФ
11
Оскар Сивертсен
ЦФ
13
Бендик Бай
ЦФ
77
Amin Askar
ЦФ
6
Йеспер Исаксен
ЦФ
19
Сандер Эрик Картум
ЦФ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
Тромсе
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
5
Anders Jenssen
ЦФ
2
Adam Örn Arnarson
ЦФ
15
Magnus Andersen
ЦФ
17
Daniel Berntsen
ЦФ
19
Микаэл Ингебригтсен
ЦФ
13
Зденек Ондрашек
ЦФ
3-3-4
34
МакДермотт
15
5
19
10
Каллудра
6
7
Гьертсен
22
23
98
Муколли
14
Мава
1-1-5
28
Психе
17
Китолано
25
20
Эбийе
94
Миккельсен
23
Вестерлунд
28
Карлстрем
98
Муколли
13
Бай
13
Бай
98
Муколли
15
77
77
15
14
Мава
6
Исаксен
6
Исаксен
14
Мава
7
Гьертсен
19
Картум
19
Картум
7
Гьертсен
38
Амундсен
38
Амундсен
23
Вестерлунд
2
2
23
Вестерлунд
20
Эбийе
13
Ондрашек
13
Ондрашек
20
Эбийе
Остались в запасе
Кристиансунд
Тромсе
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
9
Бринйолфур Дарри Виллумссон
АП
20
Lagos Kunga
ЦФ
11
Оскар Сивертсен
ЦФ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
12
Simon Thomas
ЦФ
5
Anders Jenssen
ЦФ
15
Magnus Andersen
ЦФ
17
Daniel Berntsen
ЦФ
19
Микаэл Ингебригтсен
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Остались в запасе
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
9
Бринйолфур Дарри Виллумссон
АП
20
Lagos Kunga
ЦФ
11
Оскар Сивертсен
ЦФ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
Остались в запасе
12
Simon Thomas
ЦФ
5
Anders Jenssen
ЦФ
15
Magnus Andersen
ЦФ
17
Daniel Berntsen
ЦФ
19
Микаэл Ингебригтсен
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Статистика матча Кристиансунд - Тромсе
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
2 : 2
25.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
Информация о матче
Стадион:
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