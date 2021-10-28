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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сарпсборг 08 - Волеренга
Сарпсборг 08 - Волеренга: обзор матча 28 октября 2021
Сарпсборг 08
28.10.2021, четверг, 21:00
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
2 : 1
Завершен
Волеренга
81'
Д. Линдсет
90+6'
Р. Мухаммед
69'
В. Кьяртанссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарпсборг 08 - Волеренга
ГОЛ! 2:1!
Р. Мухаммед
90'
+6
83'
Замена
Х. Удаль
️️️️
В. Кьяртанссон
ГОЛ! 1:1!
Д. Линдсет
81'
Замена
Р. Мухаммед
️️️️
Д. Канаджижа
80'
69'
ГОЛ! 0:1!
В. Кьяртанссон
Желтая карточка
J. Thomassen
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарпсборг 08
6
Антон Салетрос
ЦП
27
Дарио Канаджижа
ЦП
16
Joachim Thomassen
ЦФ
34
Anders Kristiansen
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦФ
3
Ben Kantie Karamoko
ЦФ
32
Эйрик Вихне
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
10
Джонатан Линдсет
ЦФ
28
Ибрахима Коне
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Волеренга
16
Хенрик Бьордал
ЦП
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
1
Кьетил Хауг
ЦФ
4
Jonatan Nation
ЦФ
13
Brage Skaret
ЦФ
35
Леонард Жута
ЦФ
9
Фредрик Йенсен
ЦФ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦФ
11
Осаме Сахрауи
ЦФ
14
Амор Лаюни
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Сарпсборг 08
10
Рашад Мухаммед
ЦФ
12
Симен Видтун Нильсен
ЦФ
6
Микаэль Дюрестам
ЦФ
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
3
Николай Наэсс
ЦФ
17
Йоахим Солтведт
ЦФ
55
Себастьян Ярль
ЦФ
Волеренга
27
Albin Morfelt
ЦП
6
Николай Томсен
ЦП
20
Сиди Джатта
ЦФ
1
Матиас Дюнгеланд
ЦФ
4
Fredrik Holmé
ЦФ
23
Магнус Риснаэс
ЦФ
17
Якоб Энг
ЦФ
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
19
Хенрик Удаль
ЦФ
2-5
6
Салетрос
27
Канаджижа
32
Вихне
28
Коне
10
Линдсет
20
Майгаард
3
2-5
16
Бьордал
10
Кристенсен
35
Жута
14
Лаюни
11
Сахрауи
15
Хольм
9
Йенсен
27
Канаджижа
10
Мухаммед
10
Мухаммед
27
Канаджижа
9
Кьяртанссон
19
Удаль
19
Удаль
9
Кьяртанссон
Остались в запасе
Сарпсборг 08
Волеренга
12
Симен Видтун Нильсен
ЦФ
6
Микаэль Дюрестам
ЦФ
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
3
Николай Наэсс
ЦФ
17
Йоахим Солтведт
ЦФ
55
Себастьян Ярль
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
27
Albin Morfelt
ЦП
6
Николай Томсен
ЦП
20
Сиди Джатта
ЦФ
1
Матиас Дюнгеланд
ЦФ
4
Fredrik Holmé
ЦФ
23
Магнус Риснаэс
ЦФ
17
Якоб Энг
ЦФ
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Остались в запасе
12
Симен Видтун Нильсен
ЦФ
6
Микаэль Дюрестам
ЦФ
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
3
Николай Наэсс
ЦФ
17
Йоахим Солтведт
ЦФ
55
Себастьян Ярль
ЦФ
Остались в запасе
27
Albin Morfelt
ЦП
6
Николай Томсен
ЦП
20
Сиди Джатта
ЦФ
1
Матиас Дюнгеланд
ЦФ
4
Fredrik Holmé
ЦФ
23
Магнус Риснаэс
ЦФ
17
Якоб Энг
ЦФ
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Статистика матча Сарпсборг 08 - Волеренга
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Информация о матче
Стадион:
Сарпсборг Стадион
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Сарпсборг 08
Волеренга
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
Товарищеские матчи. «Локомотив» всухую победил «Волеренгу», «Оренбург» разгромил «Европу»
2020.02.18 19:53
1
«Локомотив» на третьем сборе сыграет с «Волеренгой» и «Чайкой»
2020.02.11 00:50
1
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