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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стремсгодсет - Сарпсборг 08
Стремсгодсет - Сарпсборг 08: обзор матча 25 сентября 2021
Стремсгодсет
25.09.2021, суббота, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
5 : 0
Завершен
Сарпсборг 08
27'
Г. Вальсвик
41'
Д. Ипалибо
60'
А. Лейфссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стремсгодсет - Сарпсборг 08
Желтая карточка
В. Тор Ингимундарсон
89'
87'
Замена
M. Odegaard
️️️️
М. Дюрестам
Замена
K. Tokstad
️️️️
Х. Стеневик
81'
Замена
Т. Грегор
️️️️
J. Parr
72'
Замена
К. Красники
️️️️
Д. Ипалибо
72'
64'
Замена
Д. Линдсет
️️️️
J. Thomassen
64'
Замена
Й. Солтведт
️️️️
Д. Канаджижа
60'
Желтая карточка
Н. Наэсс
ГОЛ! 3:0!
А. Лейфссон
60'
Желтая карточка
Х. Стеневик
57'
56'
Замена
O. JÃ¸rgen Halvorsen
️️️️
К. Опсет
ГОЛ! 2:0!
Д. Ипалибо
Пас отдал
J. Parr
41'
ГОЛ! 1:0!
Г. Вальсвик
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стремсгодсет
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
3
Jonathan Parr
ЦФ
26
Ларс Вильсвик
ЦФ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЦФ
18
Джек Ипалибо
ЦФ
18
Халльдор Стеневик
ЦФ
10
Герман Штенгель
ЦФ
14
Оле Энерсен
ЦФ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
16
Вильяр Михра
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Сарпсборг 08
27
Дарио Канаджижа
ЦП
6
Антон Салетрос
ЦП
20
Миккель Майгаард
ЦФ
22
Кристиан Опсет
ЦФ
28
Ибрахима Коне
ЦФ
16
Joachim Thomassen
ЦФ
3
Николай Наэсс
ЦФ
32
Эйрик Вихне
ЦФ
3
Ben Kantie Karamoko
ЦФ
6
Микаэль Дюрестам
ЦФ
34
Anders Kristiansen
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Стремсгодсет
25
Валдимар Тор Ингимундарсон
ЛВ
11
Kristoffer Tokstad
ЦФ
16
Jordan Attah Kadiri
ЦФ
58
Simen Hammershaug
ЦФ
8
Крешник Красники
ЦФ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦФ
4
Томас Грегор
ЦФ
40
Мортен Саэтра
ЦФ
51
Aleksander Biermann Stenseth
ЦФ
Сарпсборг 08
12
Симен Видтун Нильсен
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
55
Себастьян Ярль
ЦФ
11
Мохамед Офкир
ЦФ
17
Йоахим Солтведт
ЦФ
10
Джонатан Линдсет
ЦФ
2-5
19
Лейфссон
71
Вальсвик
10
Штенгель
16
Михра
9
Фрайдей
14
Энерсен
18
Стеневик
2-5
27
Канаджижа
6
Салетрос
3
Наэсс
34
6
Дюрестам
3
32
Вихне
18
Стеневик
11
11
18
Стеневик
18
Ипалибо
8
Красники
8
Красники
18
Ипалибо
3
4
Грегор
4
Грегор
3
6
Дюрестам
5
5
6
Дюрестам
22
Опсет
7
7
22
Опсет
27
Канаджижа
17
Солтведт
17
Солтведт
27
Канаджижа
16
10
Линдсет
10
Линдсет
16
Остались в запасе
Стремсгодсет
Сарпсборг 08
25
Валдимар Тор Ингимундарсон
ЛВ
16
Jordan Attah Kadiri
ЦФ
58
Simen Hammershaug
ЦФ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦФ
40
Мортен Саэтра
ЦФ
51
Aleksander Biermann Stenseth
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
12
Симен Видтун Нильсен
ЦФ
55
Себастьян Ярль
ЦФ
11
Мохамед Офкир
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Остались в запасе
25
Валдимар Тор Ингимундарсон
ЛВ
16
Jordan Attah Kadiri
ЦФ
58
Simen Hammershaug
ЦФ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦФ
40
Мортен Саэтра
ЦФ
51
Aleksander Biermann Stenseth
ЦФ
Остались в запасе
12
Симен Видтун Нильсен
ЦФ
55
Себастьян Ярль
ЦФ
11
Мохамед Офкир
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Главный тренер
Гейр Бакке
Статистика матча Стремсгодсет - Сарпсборг 08
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
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Стремсгодсет
Сарпсборг 08
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
Главный тренер «Стремсгодсета»: «Нам не поступало предложения от ЦСКА по Глеснесу»
2019.02.05 15:12
2
«Чемпионат»: ЦСКА близок к покупке защитника Глеснеса
2019.01.25 00:27
8
ЦСКА интересуется норвежским защитником Глеснесом
2019.01.20 22:26
15
Болт пройдет просмотр в австралийском клубе
2018.07.17 08:42
Семин — о матче со «Стремсгодсетом»: «Нам забивают нелепые мячи, после которых мы тяжело отыгрываемся»
2018.02.10 01:15
1
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
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