Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Бранн - Хаугесунд
Бранн - Хаугесунд: обзор матча 28 августа 2021
Бранн
28.08.2021, суббота, 21:00
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
1 : 3
Завершен
Хаугесунд
28'
С. Лизет
30'
К. Вельде
81'
А. Ндур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бранн - Хаугесунд
81'
ГОЛ! 0:3!
А. Ндур
Пас отдал
П. Теркильдсен
80'
Желтая карточка
К. Вельде
80'
Замена
Т. Наустдал
️️️️
А. Столас
80'
Замена
А. Ндур
️️️️
С. Лизет
Пенальти не реализован!
Р. Тэйлор
75'
73'
Замена
М. Санде
️️️️
Н. Сандберг
61'
Замена
А. Содерлунд
️️️️
М. Самуэльсен
Замена
M. Simba
️️️️
Н. Йенсен Вассберг
46'
Желтая карточка
Ф. Майре
37'
30'
ГОЛ! 0:2!
К. Вельде
Пас отдал
Н. Сандберг
28'
ГОЛ! 0:1!
С. Лизет
Пас отдал
Н. Сандберг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бранн
31
Миккел Андерсен
ВР
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
21
Роберт Тэйлор
ЦП
11
Бор Финне
ЦП
24
Рубен Кристиансен
ЦФ
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦФ
4
Вегар Форрен
ЦФ
19
Ауне Хеггебе
ЦФ
6
Сиверт Хельтне Нильсен
ЦФ
1
HÃ¥kon Opdal
ЦФ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦФ
6
Runar Ullaland Hove
ЦФ
24
Петтер Странд
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Хаугесунд
2
Петер Теркильдсен
ЦЗ
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
23
Сондре Лизет
ЦФ
23
Никлас Сандберг
ЦФ
99
Кристоффер Вельде
ЦФ
18
Кевин-Мартин Кригард
ЦФ
23
Торе Педерсен
ЦФ
16
Бенжамин Хансен
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
23
Александер Столас
ЦФ
1
Эгиль Селвик
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Бранн
19
Yaya Sane
ЦФ
24
Eirik Johansen
ЦФ
4
Томас Грегор
ЦФ
15
Filip Moller Delaveris
ЦФ
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦФ
3
Давид Меллер Вольфе
ЦФ
14
Markus Haaland
ЦФ
70
Moonga Simba
ЦФ
Хаугесунд
21
A. Baertelsen
ЦЗ
20
Торье Наустдал
ЦП
12
Helge Sandvik
ЦФ
27
Мадс Санде
ЦФ
2
Sulayman Bojang
ЦФ
25
Алиун Ндур
ЦФ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
3-5
31
Андерсен
7
Майре
21
Тэйлор
11
Финне
1
24
Странд
6
3
Кнудсен
6
Нильсен
1-1-5
2
Теркильдсен
14
Самуэльсен
23
Педерсен
1
Селвик
23
Столас
12
16
Хансен
25
Йенсен Вассберг
70
70
25
Йенсен Вассберг
23
Столас
20
Наустдал
20
Наустдал
23
Столас
23
Сандберг
27
Санде
27
Санде
23
Сандберг
23
Лизет
25
Ндур
25
Ндур
23
Лизет
14
Самуэльсен
16
Содерлунд
16
Содерлунд
14
Самуэльсен
Остались в запасе
Бранн
Хаугесунд
19
Yaya Sane
ЦФ
24
Eirik Johansen
ЦФ
4
Томас Грегор
ЦФ
15
Filip Moller Delaveris
ЦФ
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦФ
3
Давид Меллер Вольфе
ЦФ
14
Markus Haaland
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
21
A. Baertelsen
ЦЗ
12
Helge Sandvik
ЦФ
2
Sulayman Bojang
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Остались в запасе
19
Yaya Sane
ЦФ
24
Eirik Johansen
ЦФ
4
Томас Грегор
ЦФ
15
Filip Moller Delaveris
ЦФ
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦФ
3
Давид Меллер Вольфе
ЦФ
14
Markus Haaland
ЦФ
Остались в запасе
21
A. Baertelsen
ЦЗ
12
Helge Sandvik
ЦФ
2
Sulayman Bojang
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Статистика матча Бранн - Хаугесунд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бранн
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
3 : 4
22.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Фредрикстад
2 : 2
08.11.2026
Бранн
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Информация о матче
Стадион:
Бранн
Новости команд
Все
Бранн
Хаугесунд
Лига Конференций: шансы «Сент-Труйдена» и «Бранна» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Жальгириса» и «Бранна» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Бранн» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Бранн» – «ПАОК»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«ПАОК» – «Бранн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
Лига Конференций: шансы «Сент-Труйдена» и «Бранна» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Жальгириса» и «Бранна» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Бранн» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Бранн» – «ПАОК»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«ПАОК» – «Бранн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
2022.02.09 20:09
1
Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»
2019.02.11 00:13
1
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»
2019.02.10 20:40
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+