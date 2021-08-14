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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сарпсборг 08 - Стремсгодсет
Сарпсборг 08 - Стремсгодсет: обзор матча 14 августа 2021
Сарпсборг 08
14.08.2021, суббота, 21:00
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
1 : 0
Завершен
Стремсгодсет
71'
И. Коне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарпсборг 08 - Стремсгодсет
Замена
O. JÃ¸rgen Halvorsen
️️️️
И. Коне
89'
Желтая карточка
Д. Линдсет
88'
Замена
К. Опсет
️️️️
Г. Молинс
76'
ГОЛ! 1:0!
И. Коне
Пас отдал
А. Салетрос
71'
Замена
Н. Наэсс
️️️️
Г. Ветти
67'
Замена
M. Odegaard
️️️️
Э. Вихне
46'
35'
Желтая карточка
N. Gunnarsson
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарпсборг 08
10
Гильермо Молинс
ЦП
6
Антон Салетрос
ЦП
3
Ben Kantie Karamoko
ЦФ
34
Anders Kristiansen
ЦФ
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦФ
6
Микаэль Дюрестам
ЦФ
32
Эйрик Вихне
ЦФ
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦФ
10
Джонатан Линдсет
ЦФ
16
Joachim Thomassen
ЦФ
28
Ибрахима Коне
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Стремсгодсет
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
26
Ларс Вильсвик
ЦФ
16
Вильяр Михра
ЦФ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
3
Jonathan Parr
ЦФ
10
Герман Штенгель
ЦФ
18
Джек Ипалибо
ЦФ
18
Халльдор Стеневик
ЦФ
8
Йохан Хове
ЦФ
14
Мозес Мава
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Сарпсборг 08
12
Симен Видтун Нильсен
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
19
Laurent Jacques Mendy
ЦФ
55
Себастьян Ярль
ЦФ
3
Николай Наэсс
ЦФ
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
17
Йоахим Солтведт
ЦФ
22
Кристиан Опсет
ЦФ
Стремсгодсет
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
40
Мортен Саэтра
ЦФ
2
Николас Микельсон
ЦФ
80
Andreas Rosendal Nyhagen
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
8
Крешник Красники
ЦФ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЦФ
11
Kristoffer Tokstad
ЦФ
2-5
10
Молинс
6
Салетрос
18
Ветти
28
Коне
16
10
Линдсет
32
Вихне
1-5
71
Вальсвик
10
Штенгель
14
Мава
8
Хове
18
Стеневик
18
Ипалибо
32
Вихне
5
5
32
Вихне
18
Ветти
3
Наэсс
3
Наэсс
18
Ветти
28
Коне
7
7
28
Коне
10
Молинс
22
Опсет
22
Опсет
10
Молинс
Остались в запасе
Сарпсборг 08
Стремсгодсет
12
Симен Видтун Нильсен
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
19
Laurent Jacques Mendy
ЦФ
55
Себастьян Ярль
ЦФ
17
Йоахим Солтведт
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
40
Мортен Саэтра
ЦФ
2
Николас Микельсон
ЦФ
80
Andreas Rosendal Nyhagen
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
8
Крешник Красники
ЦФ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЦФ
11
Kristoffer Tokstad
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Остались в запасе
12
Симен Видтун Нильсен
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
19
Laurent Jacques Mendy
ЦФ
55
Себастьян Ярль
ЦФ
17
Йоахим Солтведт
ЦФ
Остались в запасе
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
40
Мортен Саэтра
ЦФ
2
Николас Микельсон
ЦФ
80
Andreas Rosendal Nyhagen
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
8
Крешник Красники
ЦФ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЦФ
11
Kristoffer Tokstad
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Статистика матча Сарпсборг 08 - Стремсгодсет
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Информация о матче
Стадион:
Сарпсборг Стадион
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Сарпсборг 08
Стремсгодсет
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
Главный тренер «Стремсгодсета»: «Нам не поступало предложения от ЦСКА по Глеснесу»
2019.02.05 15:12
2
«Чемпионат»: ЦСКА близок к покупке защитника Глеснеса
2019.01.25 00:27
8
ЦСКА интересуется норвежским защитником Глеснесом
2019.01.20 22:26
15
Болт пройдет просмотр в австралийском клубе
2018.07.17 08:42
Семин — о матче со «Стремсгодсетом»: «Нам забивают нелепые мячи, после которых мы тяжело отыгрываемся»
2018.02.10 01:15
1
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