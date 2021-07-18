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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Хаугесунд - Волеренга
Хаугесунд - Волеренга: обзор матча 18 июля 2021
Хаугесунд
18.07.2021, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
3 : 1
Завершен
Волеренга
57'
И. Ваджи
61'
И. Ваджи
52'
А. Доннум (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаугесунд - Волеренга
Замена
А. Столас
️️️️
К. Вельде
86'
Замена
М. Санде
️️️️
Н. Сандберг
78'
Замена
А. Ндур
️️️️
И. Ваджи
78'
Замена
Б. Лейте
️️️️
С. Лизет
77'
71'
Замена
Т. Кристенсен
️️️️
А. Лаюни
ГОЛ! 2:1!
И. Ваджи
Пас отдал
К. Вельде
61'
59'
Желтая карточка
С. Адекугбе
ГОЛ! 1:1!
И. Ваджи
Пас отдал
К. Вельде
57'
52'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Доннум
31'
Желтая карточка
Х. Бьордал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаугесунд
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
2
Петер Теркильдсен
ЦЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
18
Кевин-Мартин Кригард
ОП
23
Никлас Сандберг
ПВ
32
Frank Stople
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
23
Сондре Лизет
ЦФ
25
Ибраима Ваджи
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Волеренга
1
Кристоффер Классон
ВР
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
37
Иван Насберг
ЦЗ
2
Кристиан Борхгревинк
ПЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
14
Амор Лаюни
ЛВ
9
Фредрик Йенсен
ЦП
15
Арон Доннум
ЦП
16
Хенрик Бьордал
ЦП
4
Jonatan Nation
ЦФ
19
Хенрик Удаль
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Хаугесунд
23
Александер Столас
ЛЗ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦЗ
25
Алиун Ндур
ЛВ
16
Бруну Лейте
ЦП
27
Мадс Санде
ЦП
35
Andreas Endresen
ЦФ
12
Helge Sandvik
ЦФ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
Волеренга
1
Кьетил Хауг
ВР
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
4
Fredrik Holmé
ЦФ
2
Oskar Opsahl
ЦФ
13
Brage Skaret
ЦФ
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
20
Сиди Джатта
ЦФ
4-1-2-4
3
Деслер
16
Хансен
2
Теркильдсен
23
Педерсен
18
Кригард
99
Вельде
23
Сандберг
32
25
Ваджи
23
Лизет
12
3-3-2-2
1
Классон
2
Борхгревинк
37
Насберг
3
Адекугбе
9
Йенсен
15
Доннум
16
Бьордал
11
Сахрауи
14
Лаюни
19
Удаль
4
99
Вельде
23
Столас
23
Столас
99
Вельде
23
Лизет
16
Лейте
16
Лейте
23
Лизет
23
Сандберг
27
Санде
27
Санде
23
Сандберг
25
Ваджи
25
Ндур
25
Ндур
25
Ваджи
14
Лаюни
10
Кристенсен
10
Кристенсен
14
Лаюни
Остались в запасе
Хаугесунд
Волеренга
35
Andreas Endresen
ЦФ
12
Helge Sandvik
ЦФ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦЗ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
1
Кьетил Хауг
ВР
4
Fredrik Holmé
ЦФ
2
Oskar Opsahl
ЦФ
13
Brage Skaret
ЦФ
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
20
Сиди Джатта
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Остались в запасе
35
Andreas Endresen
ЦФ
12
Helge Sandvik
ЦФ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦЗ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
Остались в запасе
1
Кьетил Хауг
ВР
4
Fredrik Holmé
ЦФ
2
Oskar Opsahl
ЦФ
13
Brage Skaret
ЦФ
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
20
Сиди Джатта
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Статистика матча Хаугесунд - Волеренга
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Информация о матче
Стадион:
Хаугесунд Стадион
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Хаугесунд
Волеренга
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
2022.02.09 20:09
1
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
Товарищеские матчи. «Локомотив» всухую победил «Волеренгу», «Оренбург» разгромил «Европу»
2020.02.18 19:53
1
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
2022.02.09 20:09
1
Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»
2019.02.11 00:13
1
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»
2019.02.10 20:40
3
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
Товарищеские матчи. «Локомотив» всухую победил «Волеренгу», «Оренбург» разгромил «Европу»
2020.02.18 19:53
1
«Локомотив» на третьем сборе сыграет с «Волеренгой» и «Чайкой»
2020.02.11 00:50
1
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