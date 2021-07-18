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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Бранн - Мьёндален
Бранн - Мьёндален: обзор матча 18 июля 2021
Бранн
18.07.2021, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
1 : 1
Завершен
Мьёндален
90+6'
Д. Бамба
90+2'
Н. Вальстад
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бранн - Мьёндален
ГОЛ! 1:1!
Д. Бамба
90'
+6
90'
+2
ГОЛ! 0:1!
Н. Вальстад
87'
Замена
J. Solberg
️️️️
O. Amund Sveen
87'
Замена
S. Overby
️️️️
Л. Ольден Ларсен
85'
Желтая карточка
W. Sell
81'
Желтая карточка
Л. Ольден Ларсен
Замена
J. Tveita
️️️️
F. Moller Delaveris
79'
72'
Замена
C. Gauseth
️️️️
M. Ovenstad
58'
Замена
F. Brustad
️️️️
B. Stokke
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бранн
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦЗ
24
Рубен Кристиансен
ЦЗ
10
Кристоффер Бармен
ЦП
20
Матиас Расмуссен
ЦП
21
Роберт Тэйлор
ЦП
11
Оле-Дидрик Бломберг
ПВ
23
Daniel Alexander Pedersen
ЦФ
19
Kasper Skaanes
ЦФ
15
Filip Moller Delaveris
ЦФ
99
Дауда Бамба
ЦФ
1
HÃ¥kon Opdal
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Мьёндален
11
Николас Вальстад
ЛЗ
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
1
Sosha Makani
ЦФ
17
Martin Ovenstad
ЦФ
18
Isaac Twum
ЦФ
22
Ole Amund Sveen
ЦФ
33
Stian Aasmundsen
ЦФ
4
Markus Nakkim
ЦФ
26
Syver Skaar Eriksen
ЦФ
20
Benjamin Stokke
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Бранн
3
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦП
14
Markus Haaland
ЦФ
70
Moonga Simba
ЦФ
19
Yaya Sane
ЦФ
24
Eirik Johansen
ЦФ
15
Jon-Helge Tveita
ЦФ
Мьёндален
35
Idar Nordby Lysgard
ЦФ
4
William Sell
ЦФ
11
Christian Gauseth
ЦФ
6
Joackim Solberg
ЦФ
22
Shuaibu Lalle Ibrahim
ЦФ
8
Fredrik Brustad
ЦФ
3
S. Overby
ЦФ
2-3-1-5
24
Кольскоген
24
Кристиансен
10
Бармен
20
Расмуссен
21
Тэйлор
11
Бломберг
19
1
99
Бамба
15
23
1-1-5
11
Вальстад
7
Ларсен
22
20
26
4
33
15
15
15
15
17
11
11
17
22
6
6
22
20
8
8
20
7
Ларсен
3
3
7
Ларсен
Остались в запасе
Бранн
Мьёндален
14
Markus Haaland
ЦФ
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦП
70
Moonga Simba
ЦФ
19
Yaya Sane
ЦФ
24
Eirik Johansen
ЦФ
3
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
35
Idar Nordby Lysgard
ЦФ
4
William Sell
ЦФ
22
Shuaibu Lalle Ibrahim
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Остались в запасе
14
Markus Haaland
ЦФ
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦП
70
Moonga Simba
ЦФ
19
Yaya Sane
ЦФ
24
Eirik Johansen
ЦФ
3
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
Остались в запасе
35
Idar Nordby Lysgard
ЦФ
4
William Sell
ЦФ
22
Shuaibu Lalle Ibrahim
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Главный тренер
Вегард Хансен
Статистика матча Бранн - Мьёндален
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Бранн
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
3 : 4
22.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Фредрикстад
2 : 2
08.11.2026
Бранн
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Мьёндален
0 : 3
12.12.2021
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Волеренга
2 : 0
05.12.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Мьёндален
1 : 3
28.11.2021
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
20.11.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Мьёндален
0 : 1
07.11.2021
Викинг
Информация о матче
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