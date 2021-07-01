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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Волеренга - Сарпсборг 08
Волеренга - Сарпсборг 08: обзор матча 01 июля 2021
Волеренга
01.07.2021, четверг, 21:00
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
4 : 1
Завершен
Сарпсборг 08
43'
Х. Удаль
66'
Х. Удаль
70'
К. Борхгревинк
80'
И. Насберг (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волеренга - Сарпсборг 08
Замена
M. Johnsrud
️️️️
Х. Удаль
89'
Замена
Я. Энг
️️️️
Х. Бьордал
88'
80'
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
И. Насберг
78'
Замена
С. Ярль
️️️️
B. Kantie Karamoko
ГОЛ! 3:0!
К. Борхгревинк
70'
69'
Замена
К. Опсет
️️️️
Й. Солтведт
68'
Желтая карточка
Н. Наэсс
Желтая карточка
J. Nation
68'
ГОЛ! 2:0!
Х. Удаль
Пас отдал
А. Лаюни
66'
55'
Замена
S. Bojang
️️️️
Э. Вихне
ГОЛ! 1:0!
Х. Удаль
Пас отдал
К. Борхгревинк
43'
18'
Желтая карточка
J. Thomassen
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волеренга
1
Кристоффер Классон
ВР
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
37
Иван Насберг
ЦЗ
2
Кристиан Борхгревинк
ПЗ
14
Амор Лаюни
ЛВ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
9
Фредрик Йенсен
ЦП
16
Хенрик Бьордал
ЦП
4
Jonatan Nation
ЦФ
19
Хенрик Удаль
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Сарпсборг 08
3
Николай Наэсс
ЦЗ
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦЗ
32
Эйрик Вихне
ПАЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
6
Антон Салетрос
ЦП
5
Magnar Odegaard
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
16
Joachim Thomassen
ЦФ
6
Emil Palsson
ЦФ
3
Ben Kantie Karamoko
ЦФ
34
Anders Kristiansen
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Волеренга
1
Кьетил Хауг
ВР
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
4
Fredrik Holmé
ЦФ
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
17
Якоб Энг
ЦФ
20
Сиди Джатта
ЦФ
13
Brage Skaret
ЦФ
2
Oskar Opsahl
ЦФ
Сарпсборг 08
12
Симен Видтун Нильсен
ВР
55
Себастьян Ярль
ЦЗ
2
Sulayman Bojang
ЦФ
10
Emir Derviskadic
ЦФ
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
19
Laurent Jacques Mendy
ЦФ
22
Кристиан Опсет
ЦФ
87
Leander Oy
ЦФ
3-3-2-2
1
Классон
3
Адекугбе
37
Насберг
2
Борхгревинк
10
Кристенсен
9
Йенсен
16
Бьордал
11
Сахрауи
14
Лаюни
19
Удаль
4
2-1-2-5
3
Наэсс
4
Утвик
32
Вихне
6
Салетрос
17
Солтведт
15
Скалевик
34
3
6
16
19
Удаль
16
16
19
Удаль
16
Бьордал
17
Энг
17
Энг
16
Бьордал
32
Вихне
2
2
32
Вихне
3
55
Ярль
55
Ярль
3
17
Солтведт
22
Опсет
22
Опсет
17
Солтведт
Остались в запасе
Волеренга
Сарпсборг 08
4
Fredrik Holmé
ЦФ
20
Сиди Джатта
ЦФ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
13
Brage Skaret
ЦФ
2
Oskar Opsahl
ЦФ
1
Кьетил Хауг
ВР
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
12
Симен Видтун Нильсен
ВР
10
Emir Derviskadic
ЦФ
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
19
Laurent Jacques Mendy
ЦФ
87
Leander Oy
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Остались в запасе
4
Fredrik Holmé
ЦФ
20
Сиди Джатта
ЦФ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
13
Brage Skaret
ЦФ
2
Oskar Opsahl
ЦФ
1
Кьетил Хауг
ВР
Остались в запасе
12
Симен Видтун Нильсен
ВР
10
Emir Derviskadic
ЦФ
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
19
Laurent Jacques Mendy
ЦФ
87
Leander Oy
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Главный тренер
Гейр Бакке
Статистика матча Волеренга - Сарпсборг 08
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
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Волеренга
Сарпсборг 08
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
Товарищеские матчи. «Локомотив» всухую победил «Волеренгу», «Оренбург» разгромил «Европу»
2020.02.18 19:53
1
«Локомотив» на третьем сборе сыграет с «Волеренгой» и «Чайкой»
2020.02.11 00:50
1
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
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