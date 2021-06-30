Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Тромсе - Кристиансунд
Тромсе - Кристиансунд: обзор матча 30 июня 2021
Тромсе
30.06.2021, среда, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
0 : 0
Завершен
Кристиансунд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тромсе - Кристиансунд
86'
Замена
А. Муколли
️️️️
С. Эрик Картум
Замена
Н. Вестерлунд
️️️️
A. Örn Arnarson
78'
75'
Замена
Б. Дарри Виллумссон
️️️️
Ф. Кастрати
64'
Замена
A. Coly
️️️️
D. Peter Ulvestad
64'
Замена
О. Скарсем
️️️️
Ф. Мумбанья
Пенальти не реализован!
К. Антонсен
62'
58'
Желтая карточка
Ф. Мумбанья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тромсе
28
Якоб Карлстрем
ВР
11
Кент-Аре Антонсен
ЛЗ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
14
Томас Тотланд
ПЗ
11
Рубен Йенссен
ЦП
94
Аугуст Миккельсен
АП
20
Мозес Эбийе
ЦФ
6
Felix Winther
ЦФ
17
Daniel Berntsen
ЦФ
5
Anders Jenssen
ЦФ
2
Adam Örn Arnarson
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Кристиансунд
34
Шон МакДермотт
ВР
5
Dan Peter Ulvestad
ЦЗ
28
Амиду Диоп
ЦП
19
Сандер Эрик Картум
ЦП
7
Торгил Гьертсен
ЦП
6
Andreas Hopmark
ЦП
22
S. Nilsen
ЦФ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
77
Amin Askar
ЦФ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
15
Фламур Кастрати
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Тромсе
23
Никлас Вестерлунд
ПЗ
5
Сакариас Опсал
ЦП
12
Simon Thomas
ЦФ
25
Casper Öyvann
ЦФ
26
Isak Kjelsrud Vik
ЦФ
15
Magnus Andersen
ЦФ
3
Jesper Bergset Robertsen
ЦФ
30
Simen Henriksen
ЦФ
29
Joachim Juhl Rothmann
ЦФ
Кристиансунд
19
Aliou Coly
ЦЗ
15
Erlend Sivertsen
ЦЗ
98
Агон Муколли
ЛВ
77
Олаус Скарсем
ЦП
10
Лиридон Каллудра
ЦП
9
Бринйолфур Дарри Виллумссон
АП
30
Elia Hadaya
ЦФ
3-1-1-5
28
Карлстрем
11
Антонсен
38
Амундсен
14
Тотланд
11
Йенссен
94
Миккельсен
6
2
5
17
20
Эбийе
1-4-5
34
МакДермотт
5
19
Картум
7
Гьертсен
6
28
Диоп
22
15
Кастрати
29
Мумбанья
77
23
2
23
Вестерлунд
23
Вестерлунд
2
29
29
19
Картум
98
Муколли
98
Муколли
19
Картум
29
Мумбанья
77
Скарсем
77
Скарсем
29
Мумбанья
5
19
19
5
15
Кастрати
9
Виллумссон
9
Виллумссон
15
Кастрати
Остались в запасе
Тромсе
Кристиансунд
12
Simon Thomas
ЦФ
25
Casper Öyvann
ЦФ
26
Isak Kjelsrud Vik
ЦФ
15
Magnus Andersen
ЦФ
3
Jesper Bergset Robertsen
ЦФ
5
Сакариас Опсал
ЦП
30
Simen Henriksen
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
30
Elia Hadaya
ЦФ
15
Erlend Sivertsen
ЦЗ
10
Лиридон Каллудра
ЦП
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Остались в запасе
12
Simon Thomas
ЦФ
25
Casper Öyvann
ЦФ
26
Isak Kjelsrud Vik
ЦФ
15
Magnus Andersen
ЦФ
3
Jesper Bergset Robertsen
ЦФ
5
Сакариас Опсал
ЦП
30
Simen Henriksen
ЦФ
Остались в запасе
30
Elia Hadaya
ЦФ
15
Erlend Sivertsen
ЦЗ
10
Лиридон Каллудра
ЦП
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Статистика матча Тромсе - Кристиансунд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
2 : 2
25.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Информация о матче
Стадион:
Алфхейм
Новости команд
Все
Тромсе
Кристиансунд
«Брайтон» – «Тромсе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Брайтон» – «Тромсе»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Тромсе» – «Брайтон»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Тромсе» – «ЧФР»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«ЧФР» – «Тромсе»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
«Брайтон» – «Тромсе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Брайтон» – «Тромсе»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Тромсе» – «Брайтон»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Тромсе» – «ЧФР»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«ЧФР» – «Тромсе»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
ЦСКА хочет купить нападающего «Кристиансунна» Бамбу
2018.07.31 13:44
14
Товарищеский матч. «Краснодар» разгромно проиграл седьмой команде Норвегии
2018.02.20 19:50
11
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+