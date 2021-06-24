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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Кристиансунд - Мьёндален
Кристиансунд - Мьёндален: обзор матча 24 июня 2021
Кристиансунд
24.06.2021, четверг, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
1 : 1
Завершен
Мьёндален
38'
Т. Гьертсен
16'
O. Amund Sveen
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристиансунд - Мьёндален
Желтая карточка
С. Эрик Картум
89'
Замена
A. Askar
️️️️
Б. Сермо
88'
87'
Замена
A. Scriven
️️️️
B. Stokke
81'
Желтая карточка
M. Nakkim
Замена
А. Муколли
️️️️
Т. Гьертсен
80'
72'
Замена
J. Solberg
️️️️
C. Gauseth
72'
Замена
F. Brustad
️️️️
M. Ovenstad
Замена
С. Эрик Картум
️️️️
Б. Бай
69'
Замена
Ф. Мумбанья
️️️️
Б. Дарри Виллумссон
69'
Замена
О. Скарсем
️️️️
Л. Каллудра
69'
58'
Желтая карточка
I. Twum
46'
Замена
T. Brochmann
️️️️
S. Aasmundsen
ГОЛ! 1:1!
Т. Гьертсен
Пас отдал
Л. Каллудра
38'
30'
Замена
I. Twum
️️️️
O. Amund Sveen
16'
ГОЛ! 0:1!
O. Amund Sveen
Желтая карточка
Т. Гьертсен
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристиансунд
34
Шон МакДермотт
ВР
19
Aliou Coly
ЦЗ
5
Бент Сермо
ЦЗ
28
Амиду Диоп
ЦП
7
Торгил Гьертсен
ЦП
6
Andreas Hopmark
ЦП
10
Лиридон Каллудра
ЦП
9
Бринйолфур Дарри Виллумссон
АП
13
Бендик Бай
ПВ
22
S. Nilsen
ЦФ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Мьёндален
11
Николас Вальстад
ЛЗ
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
1
Sosha Makani
ЦФ
4
William Sell
ЦФ
4
Markus Nakkim
ЦФ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
33
Stian Aasmundsen
ЦФ
11
Christian Gauseth
ЦФ
17
Martin Ovenstad
ЦФ
22
Ole Amund Sveen
ЦФ
20
Benjamin Stokke
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Кристиансунд
5
Dan Peter Ulvestad
ЦЗ
98
Агон Муколли
ЛВ
19
Сандер Эрик Картум
ЦП
77
Олаус Скарсем
ЦП
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
30
Elia Hadaya
ЦФ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
77
Amin Askar
ЦФ
15
Фламур Кастрати
ЦФ
Мьёндален
35
Idar Nordby Lysgard
ЦФ
7
Tonny Brochmann
ЦФ
6
Joackim Solberg
ЦФ
18
Isaac Twum
ЦФ
8
Fredrik Brustad
ЦФ
22
Shuaibu Lalle Ibrahim
ЦФ
11
Alfred Scriven
ЦФ
2-4-2-2
34
МакДермотт
19
5
Сермо
28
Диоп
6
10
Каллудра
7
Гьертсен
9
Виллумссон
13
Бай
23
22
1-1-5
11
Вальстад
7
Ларсен
33
20
22
17
11
9
Виллумссон
29
Мумбанья
29
Мумбанья
9
Виллумссон
13
Бай
19
Картум
19
Картум
13
Бай
7
Гьертсен
98
Муколли
98
Муколли
7
Гьертсен
10
Каллудра
77
Скарсем
77
Скарсем
10
Каллудра
5
Сермо
77
77
5
Сермо
33
7
7
33
11
6
6
11
22
18
18
22
17
8
8
17
20
11
11
20
Остались в запасе
Кристиансунд
Мьёндален
30
Elia Hadaya
ЦФ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
5
Dan Peter Ulvestad
ЦЗ
15
Фламур Кастрати
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
35
Idar Nordby Lysgard
ЦФ
22
Shuaibu Lalle Ibrahim
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Остались в запасе
30
Elia Hadaya
ЦФ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
5
Dan Peter Ulvestad
ЦЗ
15
Фламур Кастрати
ЦФ
Остались в запасе
35
Idar Nordby Lysgard
ЦФ
22
Shuaibu Lalle Ibrahim
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Главный тренер
Вегард Хансен
Статистика матча Кристиансунд - Мьёндален
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
2 : 2
25.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Мьёндален
0 : 3
12.12.2021
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Волеренга
2 : 0
05.12.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Мьёндален
1 : 3
28.11.2021
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
20.11.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Мьёндален
0 : 1
07.11.2021
Викинг
Информация о матче
Стадион:
Мьёндален Стадион
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Кристиансунд
Мьёндален
«Нижний Новгород» ведет переговоры о трансфере норвежского вингера Ларсена («Чемпионат»)
2022.01.18 19:56
1
Товарищеские матчи. «Краснодар» в матче с семью голами победил «Мьендален», БАТЭ и «Сочи» обменялись мячами
2020.02.07 20:23
1
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2018.07.31 13:44
14
Товарищеский матч. «Краснодар» разгромно проиграл седьмой команде Норвегии
2018.02.20 19:50
11
ЦСКА хочет купить нападающего «Кристиансунна» Бамбу
2018.07.31 13:44
14
Товарищеский матч. «Краснодар» разгромно проиграл седьмой команде Норвегии
2018.02.20 19:50
11
«Нижний Новгород» ведет переговоры о трансфере норвежского вингера Ларсена («Чемпионат»)
2022.01.18 19:56
1
Товарищеские матчи. «Краснодар» в матче с семью голами победил «Мьендален», БАТЭ и «Сочи» обменялись мячами
2020.02.07 20:23
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