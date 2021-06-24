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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Буде-Глимт - Мольде
Буде-Глимт - Мольде: обзор матча 24 июня 2021
Буде-Глимт
24.06.2021, четверг, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
0 : 2
Завершен
Мольде
51'
О. Омойджуанфо
79'
О. Омойджуанфо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Буде-Глимт - Мольде
Замена
У. Ветлесен
️️️️
С. Фет
88'
Замена
A. Lindahl
️️️️
С. Серли
88'
79'
ГОЛ! 0:2!
О. Омойджуанфо
Пас отдал
М. Гредем
78'
Замена
М. Гредем
️️️️
Э. Андерсен
77'
Желтая карточка
Э. Андерсен
Замена
М. Лоде
️️️️
М. Хейбротен
75'
Замена
Пернамбуко
️️️️
О. Сольбаккен
57'
51'
ГОЛ! 0:1!
О. Омойджуанфо
Пас отдал
Ф. Эушнес
47'
Желтая карточка
К. Хауген
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
7
Патрик Берг
ОП
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
10
Сондре Серли
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Мольде
31
Оливер Петерсен
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
14
Фредрик Эушнес
ОП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
5
Эйрик Хестад
ПВ
23
Эрик Андерсен
ПВ
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Буде-Глимт
22
Джошуа Смитс
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
98
Пернамбуко
ЛВ
18
Элиас Хаген
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
2
Axel Lindahl
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
Мольде
26
Матиас Эриксен Ранмарк
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
14
Матис Болли
ЛВ
10
Эмиль Брейвик
ЦП
28
Магнус Гредем
АП
27
Давид Фофана
ЦФ
3-1-4-1-1
12
Хайкин
15
Бьоркан
22
Хейбротен
2
Сампстед
7
Берг
18
Мое
14
Салтнес
10
Серли
19
Фет
9
Сольбаккен
22
Ботхейм
4-1-1-3-1
31
Петерсен
27
Хольмгрен-Педерсен
15
Бьорнбак
2
Грегерсен
28
Хауген
14
Эушнес
8
Хуссэйн
23
Андерсен
5
Хестад
17
Брюнхильдсен
10
Омойджуанфо
9
Сольбаккен
98
Пернамбуко
98
Пернамбуко
9
Сольбаккен
10
Серли
2
2
10
Серли
22
Хейбротен
2
Лоде
2
Лоде
22
Хейбротен
19
Фет
10
Ветлесен
10
Ветлесен
19
Фет
23
Андерсен
28
Гредем
28
Гредем
23
Андерсен
Остались в запасе
Буде-Глимт
Мольде
22
Джошуа Смитс
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
18
Элиас Хаген
ЦП
11
Лассе Нордас
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
26
Матиас Эриксен Ранмарк
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
10
Эмиль Брейвик
ЦП
14
Матис Болли
ЛВ
27
Давид Фофана
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Остались в запасе
22
Джошуа Смитс
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
18
Элиас Хаген
ЦП
11
Лассе Нордас
ЦФ
Остались в запасе
26
Матиас Эриксен Ранмарк
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
10
Эмиль Брейвик
ЦП
14
Матис Болли
ЛВ
27
Давид Фофана
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Статистика матча Буде-Глимт - Мольде
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Информация о матче
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