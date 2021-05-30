Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Бранн - Стремсгодсет
Бранн - Стремсгодсет: обзор матча 30 мая 2021
Бранн
30.05.2021, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
3 : 0
Завершен
Стремсгодсет
29'
Г. Вальсвик (АГ)
85'
M. Simba
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бранн - Стремсгодсет
Замена
J. Tveita
️️️️
М. Расмуссен
90'
Замена
Т. Грегор
️️️️
Д. Бамба
90'
ГОЛ! 2:0!
M. Simba
85'
84'
Замена
К. Красники
️️️️
Х. Стеневик
Замена
M. Simba
️️️️
Р. Тэйлор
80'
46'
Замена
М. Майгаард
️️️️
В. Тор Ингимундарсон
Желтая карточка
М. Расмуссен
43'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Г. Вальсвик
29'
Желтая карточка
П. Странд
23'
Пенальти не реализован!
П. Странд
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бранн
24
Петтер Странд
ЛЗ
4
Вегар Форрен
ЦЗ
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦЗ
24
Рубен Кристиансен
ЦЗ
20
Матиас Расмуссен
ЦП
21
Роберт Тэйлор
ЦП
11
Оле-Дидрик Бломберг
ПВ
19
Kasper Skaanes
ЦФ
99
Дауда Бамба
ЦФ
19
Ауне Хеггебе
ЦФ
1
HÃ¥kon Opdal
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
26
Ларс Вильсвик
ЦЗ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
25
Валдимар Тор Ингимундарсон
ЛВ
10
Герман Штенгель
ЦП
8
Йохан Хове
ЦП
18
Халльдор Стеневик
ПВ
14
Мозес Мава
ЦФ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Бранн
4
Томас Грегор
ЛЗ
3
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦП
10
Кристоффер Бармен
ЦП
15
Filip Moller Delaveris
ЦФ
70
Moonga Simba
ЦФ
23
Daniel Alexander Pedersen
ЦФ
15
Jon-Helge Tveita
ЦФ
24
Eirik Johansen
ЦФ
Стремсгодсет
40
Мортен Саэтра
ВР
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦЗ
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
14
Оле Энерсен
ЛВ
8
Крешник Красники
ЦП
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
21
Prosper Mendy
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
4-2-1-4
24
Странд
24
Кольскоген
24
Кристиансен
4
Форрен
20
Расмуссен
21
Тэйлор
11
Бломберг
19
1
19
Хеггебе
99
Бамба
2-2-3-3
16
Михра
26
Вильсвик
71
Вальсвик
10
Штенгель
8
Хове
18
Стеневик
8
Гулликсен
25
Ингимундарсон
23
9
Фрайдей
14
Мава
21
Тэйлор
70
70
21
Тэйлор
20
Расмуссен
15
15
20
Расмуссен
99
Бамба
4
Грегор
4
Грегор
99
Бамба
18
Стеневик
8
Красники
8
Красники
18
Стеневик
25
Ингимундарсон
20
Майгаард
20
Майгаард
25
Ингимундарсон
Остались в запасе
Бранн
Стремсгодсет
15
Filip Moller Delaveris
ЦФ
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦП
10
Кристоффер Бармен
ЦП
23
Daniel Alexander Pedersen
ЦФ
24
Eirik Johansen
ЦФ
3
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
40
Мортен Саэтра
ВР
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦЗ
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
21
Prosper Mendy
ЦФ
14
Оле Энерсен
ЛВ
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Остались в запасе
15
Filip Moller Delaveris
ЦФ
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦП
10
Кристоффер Бармен
ЦП
23
Daniel Alexander Pedersen
ЦФ
24
Eirik Johansen
ЦФ
3
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
Остались в запасе
40
Мортен Саэтра
ВР
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦЗ
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
21
Prosper Mendy
ЦФ
14
Оле Энерсен
ЛВ
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Статистика матча Бранн - Стремсгодсет
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Бранн
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
3 : 4
22.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Фредрикстад
2 : 2
08.11.2026
Бранн
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Информация о матче
Стадион:
Бранн
Новости команд
Все
Бранн
Стремсгодсет
Лига Конференций: шансы «Сент-Труйдена» и «Бранна» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Жальгириса» и «Бранна» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Бранн» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Бранн» – «ПАОК»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«ПАОК» – «Бранн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
Лига Конференций: шансы «Сент-Труйдена» и «Бранна» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Жальгириса» и «Бранна» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Бранн» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Бранн» – «ПАОК»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«ПАОК» – «Бранн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
Главный тренер «Стремсгодсета»: «Нам не поступало предложения от ЦСКА по Глеснесу»
2019.02.05 15:12
2
«Чемпионат»: ЦСКА близок к покупке защитника Глеснеса
2019.01.25 00:27
8
ЦСКА интересуется норвежским защитником Глеснесом
2019.01.20 22:26
15
Болт пройдет просмотр в австралийском клубе
2018.07.17 08:42
Семин — о матче со «Стремсгодсетом»: «Нам забивают нелепые мячи, после которых мы тяжело отыгрываемся»
2018.02.10 01:15
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+