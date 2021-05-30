Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Одд - Буде-Глимт
Одд - Буде-Глимт: обзор матча 30 мая 2021
Одд
30.05.2021, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
1 : 0
Завершен
Буде-Глимт
4'
С. Свендсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Одд - Буде-Глимт
Замена
Т. Лауритсен
️️️️
С. Свендсен
82'
Замена
K. Larsen
️️️️
М. Андре Кааса
73'
72'
Замена
М. Конрадсен
️️️️
А. Сампстед
69'
Желтая карточка
A. Lindahl
65'
Желтая карточка
У. Ветлесен
63'
Замена
A. Lindahl
️️️️
С. Серли
58'
Замена
У. Ветлесен
️️️️
С. Фет
41'
Желтая карточка
У. Салтнес
ГОЛ! 1:0!
С. Свендсен
Пас отдал
М. Андре Кааса
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Одд
1
Сондре Россбах
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ОП
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
16
Джошуа Китолано
ЦП
26
Джилли Соренсен
ЦП
6
Магнус Леквен
ЦП
6
Конрад Валлем
ПВ
90
Мушага Бакенга
ЦФ
7
Сандер Свендсен
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
7
Патрик Берг
ОП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
10
Сондре Серли
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Одд
1
Леопольд Вальстедт
ВР
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
0
Kristoffer Larsen
ЦФ
15
Eirik Asante Gayi
ЦФ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
Буде-Глимт
22
Джошуа Смитс
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
98
Пернамбуко
ЛВ
18
Элиас Хаген
ЦП
8
Мортен Конрадсен
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
2
Axel Lindahl
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
2-1-4-1-2
1
Россбах
25
Китолано
4
Бьортуфт
1
Йоргенсен
15
Кааса
26
Соренсен
6
Леквен
16
Китолано
6
Валлем
7
Свендсен
90
Бакенга
4-1-3-1-1
12
Хайкин
2
Сампстед
22
Хейбротен
17
Квиле
15
Бьоркан
7
Берг
14
Салтнес
19
Фет
10
Серли
9
Сольбаккен
22
Ботхейм
7
Свендсен
9
Лауритсен
9
Лауритсен
7
Свендсен
15
Кааса
0
0
15
Кааса
10
Серли
2
2
10
Серли
2
Сампстед
8
Конрадсен
8
Конрадсен
2
Сампстед
19
Фет
10
Ветлесен
10
Ветлесен
19
Фет
Остались в запасе
Одд
Буде-Глимт
1
Леопольд Вальстедт
ВР
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
15
Eirik Asante Gayi
ЦФ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
22
Джошуа Смитс
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
18
Элиас Хаген
ЦП
11
Лассе Нордас
ЦФ
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
98
Пернамбуко
ЛВ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Остались в запасе
1
Леопольд Вальстедт
ВР
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
15
Eirik Asante Gayi
ЦФ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
Остались в запасе
22
Джошуа Смитс
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
18
Элиас Хаген
ЦП
11
Лассе Нордас
ЦФ
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
98
Пернамбуко
ЛВ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Статистика матча Одд - Буде-Глимт
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Информация о матче
Стадион:
Скагерак Арена
Новости команд
Все
Одд
Буде-Глимт
Лига чемпионов. «Галатасарай» выиграл у «Астон Виллы» (1:0), забив сразу после замены Батракова
Вчера, 22:39
3
«Буде-Глимт» – «ЛАСК»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 19:35
«Буде-Глимт» – «ЛАСК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
В Норвегии футболист прервал перспективную атаку из-за травмы соперника
2023.04.17 20:32
2
Дзагоев – о матче с «Оддом»: «Хорошо прессингуют и также хорошо бьют по ногам. Мы тоже не тушевались – в ответ били»
2019.02.07 16:47
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Одд Гренланд»
2019.02.06 20:51
5
ЦСКА на втором сборе сыграет с четырьмя скандинавскими командами
2019.01.27 18:22
3
Слуцкий: «В целом не получилась игра»
2016.01.27 23:10
3
Лига чемпионов. «Галатасарай» выиграл у «Астон Виллы» (1:0), забив сразу после замены Батракова
Вчера, 22:39
3
«Буде-Глимт» – «ЛАСК»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 19:35
«Буде-Глимт» – «ЛАСК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+