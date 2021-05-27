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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Викинг - Мьёндален
Викинг - Мьёндален: обзор матча 27 мая 2021
Викинг
27.05.2021, четверг, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
2 : 1
Завершен
Мьёндален
54'
Х. Танген
81'
З. Трипич
43'
B. Stokke
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Викинг - Мьёндален
90'
+3
Желтая карточка
J. Solberg
85'
Желтая карточка
Н. Вальстад
Замена
T. HÃ¸iland
️️️️
З. Трипич
85'
85'
Замена
J. Solberg
️️️️
T. Brochmann
85'
Замена
A. Scriven
️️️️
M. Ovenstad
ГОЛ! 2:1!
З. Трипич
81'
73'
Замена
I. Twum
️️️️
O. Amund Sveen
Замена
Х. Хауген
️️️️
В. Веватне
71'
61'
Замена
F. Brustad
️️️️
Л. Ольден Ларсен
Желтая карточка
R. Ullaland Hove
57'
ГОЛ! 1:1!
Х. Танген
Пас отдал
Ш. Паттинама
54'
Замена
Ш. Паттинама
️️️️
Р. Даниэль Викстоль
46'
Замена
Х. Танген
️️️️
К. Кабран
46'
43'
ГОЛ! 0:1!
B. Stokke
Желтая карточка
К. Кабран
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Викинг
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
3
Вильяр Веватне
ЦЗ
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
8
Джо Белл
ОП
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
10
Златко Трипич
ЦП
11
Кевин Кабран
АП
6
Runar Ullaland Hove
ЦФ
9
Fredrik TorsteinbÃ¸
ЦФ
1
Iven AustbÃ¸
ЦФ
14
Ветон Бериша
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Мьёндален
11
Николас Вальстад
ЛЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
17
Martin Ovenstad
ЦФ
1
Sosha Makani
ЦФ
22
Ole Amund Sveen
ЦФ
31
Erik Stavas
ЦФ
7
Tonny Brochmann
ЦФ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
4
Markus Nakkim
ЦФ
20
Benjamin Stokke
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
2
Херман Хауген
ПЗ
27
Харальд Танген
АП
8
Сондре Аукленд
АП
4
Tord Johnsen Salte
ЦФ
10
Tommy HÃ¸iland
ЦФ
41
Trym Solvberg Ur
ЦФ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦФ
Мьёндален
35
Idar Nordby Lysgard
ЦФ
4
William Sell
ЦФ
18
Isaac Twum
ЦФ
33
Stian Aasmundsen
ЦФ
6
Joackim Solberg
ЦФ
11
Alfred Scriven
ЦФ
8
Fredrik Brustad
ЦФ
27
Franck Bamenye
ЦФ
3-1-2-1-4
23
Викстоль
5
Хеггхейм
3
Веватне
8
Белл
28
Фридьоунссон
10
Трипич
11
Кабран
6
14
Бериша
1
9
2-1-5
28
Себулонсен
11
Вальстад
7
Ларсен
31
20
4
15
7
10
Трипич
10
10
10
Трипич
11
Кабран
27
Танген
27
Танген
11
Кабран
23
Викстоль
20
Паттинама
20
Паттинама
23
Викстоль
3
Веватне
2
Хауген
2
Хауген
3
Веватне
22
18
18
22
7
6
6
7
17
11
11
17
7
Ларсен
8
8
7
Ларсен
Остались в запасе
Викинг
Мьёндален
4
Tord Johnsen Salte
ЦФ
8
Сондре Аукленд
АП
41
Trym Solvberg Ur
ЦФ
1
Арилд Остбю
ВР
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
35
Idar Nordby Lysgard
ЦФ
4
William Sell
ЦФ
33
Stian Aasmundsen
ЦФ
27
Franck Bamenye
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Остались в запасе
4
Tord Johnsen Salte
ЦФ
8
Сондре Аукленд
АП
41
Trym Solvberg Ur
ЦФ
1
Арилд Остбю
ВР
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦФ
Остались в запасе
35
Idar Nordby Lysgard
ЦФ
4
William Sell
ЦФ
33
Stian Aasmundsen
ЦФ
27
Franck Bamenye
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Главный тренер
Вегард Хансен
Статистика матча Викинг - Мьёндален
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Викинг
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Мьёндален
0 : 3
12.12.2021
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Волеренга
2 : 0
05.12.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Мьёндален
1 : 3
28.11.2021
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
20.11.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Мьёндален
0 : 1
07.11.2021
Викинг
Информация о матче
Стадион:
Викинг
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