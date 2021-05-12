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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Данди Юнайтед - Мазервелл
Данди Юнайтед - Мазервелл: обзор матча 12 мая 2021
Данди Юнайтед
12.05.2021, среда, 20:00
Шотландия. Премьер-лига, группа B, 4 тур
2 : 2
Завершен
Мазервелл
13'
Л. Шенклэнд
33'
A. Meekison
54'
C. Long
90+1'
D. Cole
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Данди Юнайтед - Мазервелл
90'
+7
Желтая карточка
Р. Лами
90'
+1
ГОЛ! 2:2!
D. Cole
Пас отдал
Р. Лами
Желтая карточка
К. Батчер
85'
Замена
J. Robson
️️️️
L. Appere
81'
Замена
M. McNulty
️️️️
L. Chalmers
81'
79'
Замена
М. О'Хара
️️️️
S. Foley
Замена
К. Батчер
️️️️
A. Meekison
69'
64'
Замена
Т. Уотт
️️️️
С. Лоулесс
Замена
И. Харкс
️️️️
P. Pawlett
62'
59'
Желтая карточка
D. Cole
54'
ГОЛ! 2:1!
C. Long
Пас отдал
D. Cole
ГОЛ! 2:0!
A. Meekison
Пас отдал
L. Chalmers
33'
30'
Желтая карточка
C. Long
Пенальти не реализован!
Л. Шенклэнд
20'
ГОЛ! 1:0!
Л. Шенклэнд
Пас отдал
L. Chalmers
13'
6'
Замена
R. Crawford
️️️️
А. Кэмпбелл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данди Юнайтед
6
Марк Коннолли
ЦЗ
7
Жеандо Фукс
ОП
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
21
Ross Doohan
ЦФ
33
Liam Smith
ЦФ
43
Kerr Smith
ЦФ
3
Adrian Spörle
ЦФ
8
Peter Pawlett
ЦФ
10
Archie Meekison
ЦФ
23
Logan Chalmers
ЦФ
9
Louis Appere
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Мазервелл
31
Лиам Келли
ВР
5
Рики Лами
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
16
Sam Foley
ЦП
11
Стивен Лоулесс
ЦП
16
Аллан Кэмпбелл
ЦП
35
Tyler Magloire
ЦФ
19
Nathan McGinley
ЦФ
16
Jake Hastie
ЦФ
44
Devante Cole
ЦФ
9
Christopher Long
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Данди Юнайтед
25
Райан Эдвардс
ЦЗ
66
Калум Батчер
ОП
6
Иан Харкс
ЦП
36
M. McNulty
ЦФ
19
Deniz Mehmet
ЦФ
3
Jamie Robson
ЦФ
6
Mark Reynolds
ЦФ
28
Jake Davidson
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
Мазервелл
18
Чарльз Данн
ЛЗ
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
22
Barry Maguire
ЦЗ
5
Марк О'Хара
ЦЗ
14
Robbie Crawford
ЦП
12
Scott Fox
ЦФ
33
Jake Carroll
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
1-1-5
6
Коннолли
7
Фукс
8
9
23
10
3
2-3-5
31
Келли
2
О'Доннелл
5
Лами
16
11
Лоулесс
16
Кэмпбелл
35
9
44
16
19
23
36
36
23
9
3
3
9
10
66
Батчер
66
Батчер
10
8
6
Харкс
6
Харкс
8
16
5
О'Хара
5
О'Хара
16
16
Кэмпбелл
14
14
16
Кэмпбелл
11
Лоулесс
32
Уотт
32
Уотт
11
Лоулесс
Остались в запасе
Данди Юнайтед
Мазервелл
19
Deniz Mehmet
ЦФ
25
Райан Эдвардс
ЦЗ
6
Mark Reynolds
ЦФ
28
Jake Davidson
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
12
Scott Fox
ЦФ
33
Jake Carroll
ЦФ
18
Чарльз Данн
ЛЗ
8
Dean Cornelius
ЦФ
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
22
Barry Maguire
ЦЗ
Главный тренер
Марк Макги
Остались в запасе
19
Deniz Mehmet
ЦФ
25
Райан Эдвардс
ЦЗ
6
Mark Reynolds
ЦФ
28
Jake Davidson
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
Остались в запасе
12
Scott Fox
ЦФ
33
Jake Carroll
ЦФ
18
Чарльз Данн
ЛЗ
8
Dean Cornelius
ЦФ
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
22
Barry Maguire
ЦЗ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Главный тренер
Марк Макги
Статистика матча Данди Юнайтед - Мазервелл
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Информация о матче
Стадион:
Тэннадайс Парк
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