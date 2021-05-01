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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Ливингстон - Абердин
Ливингстон - Абердин: обзор матча 01 мая 2021
Ливингстон
01.05.2021, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, группа A, 3 тур
1 : 2
Завершен
Абердин
52'
C. Hendry
74'
Р. Хеджс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливингстон - Абердин
90'
+5
Желтая карточка
Д. МакКензи
89'
Желтая карточка
Д. Хайес
88'
Замена
М. Кеннеди
️️️️
Ф. Хорнби
77'
Желтая карточка
Э. Консидайн
Желтая карточка
Д. Фицуотер
75'
Замена
J. Mullin
️️️️
M. Poplatnik
75'
74'
ГОЛ! 0:2!
Р. Хеджс
Пас отдал
Ф. Камбери
70'
Замена
Р. Хеджс
️️️️
Н. МакГинн
Замена
J. Kabia
️️️️
C. Sibbald
66'
64'
Замена
Ф. Хорнби
️️️️
C. Hendry
Желтая карточка
M. Bartley
54'
52'
ГОЛ! 0:1!
C. Hendry
Желтая карточка
С. Питтман
36'
34'
Желтая карточка
К. Макленнан
Желтая карточка
C. Sibbald
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливингстон
1
Макс Стриек
ВР
3
Джексон Лонгридж
ЛЗ
5
Джек Фицуотер
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
5
Jon Guthrie
ЦЗ
8
Скотт Питтман
ЦП
8
Джейсон Холт
ЦП
6
Marvin Bartley
ЦП
2
Ники Девлин
ЦП
99
Matej Poplatnik
ЦФ
9
Jay Emmanuel-Thomas
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Абердин
3
Джек МакКензи
ЦЗ
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
17
Джонни Хайес
ЦП
38
Нилл МакГинн
ЦП
21
Dylan McGeouch
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
3
Tommie Hoban
ЦФ
33
Gary Woods
ЦФ
14
Callum Hendry
ЦФ
22
Флориан Камбери
ЦФ
11
Коннор Макленнан
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Ливингстон
0
E. Ambrose
ЦЗ
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
4
Alan Lithgow
ЦЗ
14
Алан Форрест
ЛВ
28
Джибриль Диани
ОП
14
Joshua Mullin
ЦП
40
Gary Maley
ЦФ
12
Julien Serrano
ЦФ
9
Jaze Kabia
ЦФ
Абердин
25
Том Ричи
ВР
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
26
Райан Хеджс
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
28
Michael Ruth
ЦФ
27
Mark Gallagher
ЦФ
23
Ethan Ross
ЦФ
10
Фрейзер Хорнби
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
4-4-2
1
Стриек
3
Лонгридж
10
5
5
Фицуотер
8
Питтман
6
2
Девлин
8
Холт
9
99
2-4-5
3
МакКензи
4
Консидайн
38
МакГинн
21
19
Фергюсон
17
Хайес
3
11
Макленнан
22
Камбери
14
33
10
9
9
10
99
14
14
99
38
МакГинн
26
Хеджс
26
Хеджс
38
МакГинн
Хорнби
10
Кеннеди
10
Кеннеди
Хорнби
14
10
Хорнби
10
Хорнби
14
Остались в запасе
Ливингстон
Абердин
40
Gary Maley
ЦФ
14
Алан Форрест
ЛВ
12
Julien Serrano
ЦФ
28
Джибриль Диани
ОП
0
E. Ambrose
ЦЗ
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
4
Alan Lithgow
ЦЗ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
28
Michael Ruth
ЦФ
27
Mark Gallagher
ЦФ
23
Ethan Ross
ЦФ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
25
Том Ричи
ВР
16
Dean Campbell
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Остались в запасе
40
Gary Maley
ЦФ
14
Алан Форрест
ЛВ
12
Julien Serrano
ЦФ
28
Джибриль Диани
ОП
0
E. Ambrose
ЦЗ
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
4
Alan Lithgow
ЦЗ
Остались в запасе
28
Michael Ruth
ЦФ
27
Mark Gallagher
ЦФ
23
Ethan Ross
ЦФ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
25
Том Ричи
ВР
16
Dean Campbell
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Главный тренер
Дерек Макиннес
Статистика матча Ливингстон - Абердин
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Абердин
3 : 1
17.10.2026
Сент-Миррен
Информация о матче
Стадион:
Тони Макарони Арена
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