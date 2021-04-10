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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Мазервелл - Сент-Миррен
Мазервелл - Сент-Миррен: обзор матча 10 апреля 2021
Мазервелл
10.04.2021, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, группа B, 1 тур
1 : 0
Завершен
Сент-Миррен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мазервелл
31
Лиам Келли
ВР
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
5
Рики Лами
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
11
Джордан Робертс
ЛВ
14
Robbie Crawford
ЦП
16
Аллан Кэмпбелл
ЦП
11
Стивен Лоулесс
ЦП
19
Nathan McGinley
ЦФ
44
Devante Cole
ЦФ
9
Christopher Long
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Сент-Миррен
31
Джейк Анвик
ВР
5
Джо Шонесси
ЦЗ
15
Conor McCarthy
ЦЗ
22
Маркус Фрэйзер
ЦЗ
21
Итан Эрхахон
ЦП
31
Джейк Дойл-Хейз
ЦП
8
Райан Флинн
ЦП
17
Джейми МакГрат
ЦП
11
Ilkay Durmus
ЦП
21
Dylan Connolly
ЦФ
94
Ли Эрвин
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Мазервелл
18
Чарльз Данн
ЛЗ
22
Barry Maguire
ЦЗ
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
5
Марк О'Хара
ЦЗ
16
Sam Foley
ЦП
0
A. Chapman
ЦФ
33
Jake Carroll
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
16
Jake Hastie
ЦФ
Сент-Миррен
36
Dean Lyness
ВР
2
Ричард Тейт
ЦЗ
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
19
Дэнни Финлейсон
ПЗ
15
Дилан Рид
ОП
17
Jay Henderson
ЦФ
9
Kristian Dennis
ЦФ
7
Kyle McAllister
ЦФ
3-3-1-3
31
Келли
31
Галлахер
5
Лами
2
О'Доннелл
14
16
Кэмпбелл
11
Лоулесс
11
Робертс
9
44
19
3-5-2
31
Анвик
5
Шонесси
15
22
Фрэйзер
21
Эрхахон
8
Флинн
17
МакГрат
11
31
Дойл-Хейз
94
Эрвин
21
Остались в запасе
Мазервелл
Сент-Миррен
0
A. Chapman
ЦФ
33
Jake Carroll
ЦФ
18
Чарльз Данн
ЛЗ
8
Dean Cornelius
ЦФ
16
Jake Hastie
ЦФ
22
Barry Maguire
ЦЗ
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
5
Марк О'Хара
ЦЗ
16
Sam Foley
ЦП
Главный тренер
Марк Макги
19
Дэнни Финлейсон
ПЗ
17
Jay Henderson
ЦФ
9
Kristian Dennis
ЦФ
15
Дилан Рид
ОП
36
Dean Lyness
ВР
2
Ричард Тейт
ЦЗ
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
7
Kyle McAllister
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Остались в запасе
0
A. Chapman
ЦФ
33
Jake Carroll
ЦФ
18
Чарльз Данн
ЛЗ
8
Dean Cornelius
ЦФ
16
Jake Hastie
ЦФ
22
Barry Maguire
ЦЗ
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
5
Марк О'Хара
ЦЗ
16
Sam Foley
ЦП
Остались в запасе
19
Дэнни Финлейсон
ПЗ
17
Jay Henderson
ЦФ
9
Kristian Dennis
ЦФ
15
Дилан Рид
ОП
36
Dean Lyness
ВР
2
Ричард Тейт
ЦЗ
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
7
Kyle McAllister
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Главный тренер
Стивен Робинсон
Статистика матча Мазервелл - Сент-Миррен
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Информация о матче
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